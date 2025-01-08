У ЦПД спростували фейк щодо введення графіків відключення газу в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД спростували фейк щодо введення графіків відключення газу в Україні

Центр протидії дезінформації
У ЦПД спростували фейк щодо введення графіків відключення газу в Україні

У мережі поширюються фейкові повідомлення про введення графіків відключення газу, пов'язані з нібито припиненням транзиту російського газу через Україну.

Головні тези:

  • Фейкові повідомлення про введення графіків відключення газу в Україні розповсюджуються в мережі через Telegram-канали, але ЦПД твердять, що це не відповідає дійсності.
  • Угода про взаємодію між Оператором ГТС України та Газпромом для транзиту газу завершилася 1 січня, проте це не пов'язано зі введенням графіків відключення газу.
  • Оператор ГТС України готовий до нових умов і забезпечив інфраструктуру для надійного газопостачання українських споживачів при будь-яких обставинах.
  • Припинення транзиту російського газу через Україну не пов'язане з введенням графіків відключення газу, які поширюються у мережі.

Українців застерігають не вірити у фейки щодо відключення газу

Фейк поширюють у Telegram-каналах за допомогою скриншоту неіснуючої статті з одного з українських видань. Для перегляду вигаданого "графіка" користувачів перенаправляють до Telegram-бота.

Інформація про графіки відключення газу, пов'язані з припиненням транзиту російського газу, не відповідає дійсності, — підкреслили в ЦПД.

У Центрі також наголосили, що подібні повідомлення є прикладом маніпуляцій, які використовують дезінформаційні заголовки та фейкові матеріали для залучення більшої кількості читачів.

Транзит російського газу територією України зупинено

Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 1 січня добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.

Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.

Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.

З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах — наголосив він.

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