У ЦПД спростували фейк щодо введення графіків відключення газу в Україні

У мережі поширюються фейкові повідомлення про введення графіків відключення газу, пов'язані з нібито припиненням транзиту російського газу через Україну.
Головні тези:
- Фейкові повідомлення про введення графіків відключення газу в Україні розповсюджуються в мережі через Telegram-канали, але ЦПД твердять, що це не відповідає дійсності.
- Угода про взаємодію між Оператором ГТС України та Газпромом для транзиту газу завершилася 1 січня, проте це не пов'язано зі введенням графіків відключення газу.
- Оператор ГТС України готовий до нових умов і забезпечив інфраструктуру для надійного газопостачання українських споживачів при будь-яких обставинах.
- Припинення транзиту російського газу через Україну не пов'язане з введенням графіків відключення газу, які поширюються у мережі.
Українців застерігають не вірити у фейки щодо відключення газу
Фейк поширюють у Telegram-каналах за допомогою скриншоту неіснуючої статті з одного з українських видань. Для перегляду вигаданого "графіка" користувачів перенаправляють до Telegram-бота.
У Центрі також наголосили, що подібні повідомлення є прикладом маніпуляцій, які використовують дезінформаційні заголовки та фейкові матеріали для залучення більшої кількості читачів.
Транзит російського газу територією України зупинено
Як повідомляє Оператор ГТС України, о 07:00 1 січня добігла кінця Угода про взаємодію між ТОВ «Оператор ГТС України» та ПАТ «Газпром» для Фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року.
Ще у грудні 2024 року офіційний Київ попередив, що планує припинити транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах.
Після цього Оператор ГТС України в установленому порядку проінформував про це міжнародних партнерів.
З заявою з цього приводу уже виступив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.
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