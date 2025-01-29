У ЦПД розвінчали новий російський фейк про ЗСУ

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про українських військових: нібито українських бійців везуть на бойове завдання у кайданках. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.
Головні тези:
- Російські пропагандисти вигадали фейк про українських бійців, яких показують у кайданках, але насправді це російські військові.
- Український Центр протидії дезінформації викриває розповсюдження дезінформації росіянами про Збройні Сили України.
- Центр протидії дезінформації закликає українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
- Поширення російських фейків про Збройні Сили України є частиною інформаційної війни проти України.
Везуть на завдання у кайданках — ЦПД розвінчав російський фейк
Ворог поширює відео, на якому буцімто українських військових везуть у кайданках на бойове завдання, — йдеться у повідомленні.
Насправді за даними ЦПД, на відео — російські військові з 15-ї гвардійської мотострілецької бригади, одягнені не у форму Сил оборони України, а говорять вони з виразним російським акцентом.
При цьому українців просять довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
У ЦПД розвінчали черговий російський фейк
Як повідомили у ЦПД, росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області.
За словами пропагандистів, ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ.
Ця інформація є відвертим фейком, — наголосили у Центрі.
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