У ЦПД розвінчали новий російський фейк про ЗСУ

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про українських військових: нібито українських бійців везуть на бойове завдання у кайданках. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Везуть на завдання у кайданках — ЦПД розвінчав російський фейк

Ворог поширює відео, на якому буцімто українських військових везуть у кайданках на бойове завдання, — йдеться у повідомленні.

Насправді за даними ЦПД, на відео — російські військові з 15-ї гвардійської мотострілецької бригади, одягнені не у форму Сил оборони України, а говорять вони з виразним російським акцентом.

Вперше відео опублікував російський Telegram-канал, який висвітлює проблеми ЗC РФ на фронті. Згодом його підхопили російські пропагандисти і створили фейк про те, як нібито порушують права українських військових. Поширити

При цьому українців просять довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

У ЦПД розвінчали черговий російський фейк

Як повідомили у ЦПД, росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області.

За словами пропагандистів, ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ.