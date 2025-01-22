У ЦПД розвінчали російський фейк про масову мобілізацію підлітків на Сумщині
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД розвінчали російський фейк про масову мобілізацію підлітків на Сумщині

Центр протидії дезінформації
Фейк

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області, які були "силоміць мобілізовані в ЗСУ". Ця інформація є відвертим фейком.

Головні тези:

  • Російська пропаганда поширює фейкові повідомлення про масове зникнення підлітків на Сумщині та їх неправдиву мобілізацію в ЗСУ.
  • ЦПД підтвердили, що докази, наведені російськими пропагандистами, є підробками, виготовленими програмою для редагування зображень.
  • Подібні дезінформаційні кампанії через фейки є спробою дискредитувати дії українських владних структур та посіяти паніку серед населення.

У ЦПД розвінчали черговий російський фейк

Як повідомили у ЦПД, росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області.

За словами пропагандистів, ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ.

Ця інформація є відвертим фейком, — наголосили у Центрі.

Там зазначили, що як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але вони є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень.

Взявши кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, пропагандисти змінили в них місце й дату.

Інформація про прорив армії РФ на Сумщину є фейком

Як повідомили в Сумській ОВА, 10 грудня у мережі з’явилася інформація про нібито прорив російських сил через кордон у Сумській області.

Проте в ОВА наголосили, що ці повідомлення є фейковими. За словами адміністрації, вони поширюються як частина ворожої дезінформації та не мають жодного підтвердження.

Жодних змін у ситуації на кордоні зафіксовано не було. Військові підтверджують, що кордон залишається під повним контролем, — зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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