У ЦПД розвінчали російський фейк про масову мобілізацію підлітків на Сумщині

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області, які були "силоміць мобілізовані в ЗСУ". Ця інформація є відвертим фейком.

У ЦПД розвінчали черговий російський фейк

Як повідомили у ЦПД, росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області.

За словами пропагандистів, ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ.

Ця інформація є відвертим фейком, — наголосили у Центрі.

Там зазначили, що як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але вони є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень.

Взявши кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, пропагандисти змінили в них місце й дату. Поширити

Інформація про прорив армії РФ на Сумщину є фейком

Як повідомили в Сумській ОВА, 10 грудня у мережі з’явилася інформація про нібито прорив російських сил через кордон у Сумській області.

Проте в ОВА наголосили, що ці повідомлення є фейковими. За словами адміністрації, вони поширюються як частина ворожої дезінформації та не мають жодного підтвердження.