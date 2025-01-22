У ЦПД розвінчали російський фейк про масову мобілізацію підлітків на Сумщині

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області, які були "силоміць мобілізовані в ЗСУ". Ця інформація є відвертим фейком.
Головні тези:
- Російська пропаганда поширює фейкові повідомлення про масове зникнення підлітків на Сумщині та їх неправдиву мобілізацію в ЗСУ.
- ЦПД підтвердили, що докази, наведені російськими пропагандистами, є підробками, виготовленими програмою для редагування зображень.
- Подібні дезінформаційні кампанії через фейки є спробою дискредитувати дії українських владних структур та посіяти паніку серед населення.
У ЦПД розвінчали черговий російський фейк
Як повідомили у ЦПД, росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області.
За словами пропагандистів, ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ.
Ця інформація є відвертим фейком, — наголосили у Центрі.
Там зазначили, що як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але вони є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень.
Інформація про прорив армії РФ на Сумщину є фейком
Як повідомили в Сумській ОВА, 10 грудня у мережі з’явилася інформація про нібито прорив російських сил через кордон у Сумській області.
Проте в ОВА наголосили, що ці повідомлення є фейковими. За словами адміністрації, вони поширюються як частина ворожої дезінформації та не мають жодного підтвердження.
Жодних змін у ситуації на кордоні зафіксовано не було. Військові підтверджують, що кордон залишається під повним контролем, — зазначив керівник Сумської ОВА Володимир Артюх.
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