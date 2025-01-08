Удар КАБами РФ по Запоріжжю. Росія поширює фейк про роботу української ППО

У Росії вже відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня, в якій загинули 13 людей. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

У ЦПД розвінчали російський фейк щодо атаки по Запоріжжю

Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, російська пропаганда бреше про роботу української ППО. Поширити

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Таким чином, як пояснюють в Центрі, Росія намагається перекласти відповідальність за загибель мирних жителів у Запоріжжі на Україну.

Скрини російських пропагандистських видань

Удар російськими КАБами по Запоріжжю 8 січня

Близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами.

Дві бомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні, впавши на центральну вулицю житлового масиву. Поширити

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одну жертву, пізніше — про шістьох поранених. Потім кількість жертв та поранених різко зросла.

Наразі через обстріл Запоріжжя загинули вже 13 людей, ще 29 були поранені.

Зокрема серед постраждалих — 13-річна дівчинка. Крім того, парамедики поліції врятували 5 людей, четверо поранених перебувають у важкому стані.

За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, до лікарень внаслідок поранень після сьогоднішнього теракту РФ звернулося близько 80 людей.

У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ

О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.

Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!

Наразі відомо про 18 поранених, їх доправляють до медзакладів. Щонайменше четверо з них — у важкому стані.