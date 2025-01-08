Удар КАБами РФ по Запоріжжю. Росія поширює фейк про роботу української ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар КАБами РФ по Запоріжжю. Росія поширює фейк про роботу української ППО

Центр протидії дезінформації
Запоріжжя

У Росії вже відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня, в якій загинули 13 людей. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".

Головні тези:

  • Російська пропаганда звинувачує українську ППО у трагічному ударі по Запоріжжю, намагаючись перекласти відповідальність з себе на Україну.
  • Удар російськими КАБами призвів до загибелі 13 осіб.
  • Центр протидії дезінформації розкриває російські фейки та маніпуляції у пропагандистських матеріалах, що стосуються подій в Україні.

У ЦПД розвінчали російський фейк щодо атаки по Запоріжжю

Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, російська пропаганда бреше про роботу української ППО.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Таким чином, як пояснюють в Центрі, Росія намагається перекласти відповідальність за загибель мирних жителів у Запоріжжі на Україну.

Скрини російських пропагандистських видань

Удар російськими КАБами по Запоріжжю 8 січня

Близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами.

Дві бомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні, впавши на центральну вулицю житлового масиву.

Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одну жертву, пізніше — про шістьох поранених. Потім кількість жертв та поранених різко зросла.

Наразі через обстріл Запоріжжя загинули вже 13 людей, ще 29 були поранені.

Зокрема серед постраждалих — 13-річна дівчинка. Крім того, парамедики поліції врятували 5 людей, четверо поранених перебувають у важкому стані.

За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, до лікарень внаслідок поранень після сьогоднішнього теракту РФ звернулося близько 80 людей.

У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ

О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.

Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!

Наразі відомо про 18 поранених, їх доправляють до медзакладів. Щонайменше четверо з них — у важкому стані.

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