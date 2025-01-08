Удар КАБами РФ по Запоріжжю. Росія поширює фейк про роботу української ППО

У Росії вже відреагували на власну атаку КАБами по Запоріжжю 8 січня, в якій загинули 13 людей. Пропагандисти Кремля звинуватили у всьому "ППО ЗСУ".
Головні тези:
- Російська пропаганда звинувачує українську ППО у трагічному ударі по Запоріжжю, намагаючись перекласти відповідальність з себе на Україну.
- Удар російськими КАБами призвів до загибелі 13 осіб.
- Центр протидії дезінформації розкриває російські фейки та маніпуляції у пропагандистських матеріалах, що стосуються подій в Україні.
У ЦПД розвінчали російський фейк щодо атаки по Запоріжжю
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Таким чином, як пояснюють в Центрі, Росія намагається перекласти відповідальність за загибель мирних жителів у Запоріжжі на Україну.
Удар російськими КАБами по Запоріжжю 8 січня
Близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами.
Спочатку повідомлялось про трьох поранених та одну жертву, пізніше — про шістьох поранених. Потім кількість жертв та поранених різко зросла.
Наразі через обстріл Запоріжжя загинули вже 13 людей, ще 29 були поранені.
Зокрема серед постраждалих — 13-річна дівчинка. Крім того, парамедики поліції врятували 5 людей, четверо поранених перебувають у важкому стані.
За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, до лікарень внаслідок поранень після сьогоднішнього теракту РФ звернулося близько 80 людей.
У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ
О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.
Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!
Наразі відомо про 18 поранених, їх доправляють до медзакладів. Щонайменше четверо з них — у важкому стані.
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