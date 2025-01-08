Удар КАБами РФ по Запорожью. Россия распространяет фейк о работе украинской ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Удар КАБами РФ по Запорожью. Россия распространяет фейк о работе украинской ПВО

ЦПД
Запорожье
Читати українською

В России уже отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января, в которой погибли 13 человек. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

Главные тезисы

  • Российская пропаганда обвиняет украинскую ПВО в трагическом ударе по Запорожью, пытаясь переложить ответственность с России на Украину.
  • Центр противодействия дезинформации развенчал российский фейк о работе украинской ПВО в Запорожье.
  • Удар российскими КАБами привел к гибели 13 человек в Запорожье.

У ЦПД развенчали российский фейк насчет атаки по Запорожью

Чтобы оправдать свой террористический акт в Запорожье, российская пропаганда лжет о работе украинского ПВО.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Таким образом, как объясняют в Центре, Россия пытается переложить ответственность за гибель мирных жителей в Запорожье на Украину.

Скрины российских пропагандистских изданий

Удар российскими КАБами по Запорожью 8 января

Около 16:00 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

Две бомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне, упав на центральную улицу жилмассива.

Сначала сообщалось о трех раненых и одной жертве, позже — о шести раненых. Затем количество жертв и раненых резко возросло.

В настоящее время из-за обстрела Запорожья погибли уже 13 человек, еще 29 были ранены.

В частности, среди пострадавших — 13-летняя девочка. Кроме того, парамедики полиции спасли 5 человек, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в больницы в результате ранений после сегодняшнего теракта РФ обратилось около 80 человек.

В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ

В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.

Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью. Россия — страна-террорист!

Сейчас известно о 18 раненых, их доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала Запорожье и Харьков дронами — есть пострадавшие
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья — есть погибший и раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Запорожье стремительно возросло количество погибших в результате авиаудара РФ
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?