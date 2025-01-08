Удар КАБами РФ по Запорожью. Россия распространяет фейк о работе украинской ПВО

В России уже отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января, в которой погибли 13 человек. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".

У ЦПД развенчали российский фейк насчет атаки по Запорожью

Чтобы оправдать свой террористический акт в Запорожье, российская пропаганда лжет о работе украинского ПВО. Поделиться

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Таким образом, как объясняют в Центре, Россия пытается переложить ответственность за гибель мирных жителей в Запорожье на Украину.

Скрины российских пропагандистских изданий

Удар российскими КАБами по Запорожью 8 января

Около 16:00 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

Две бомбы попали по жилым застройкам в Шевченковском микрорайоне, упав на центральную улицу жилмассива. Поделиться

Сначала сообщалось о трех раненых и одной жертве, позже — о шести раненых. Затем количество жертв и раненых резко возросло.

В настоящее время из-за обстрела Запорожья погибли уже 13 человек, еще 29 были ранены.

В частности, среди пострадавших — 13-летняя девочка. Кроме того, парамедики полиции спасли 5 человек, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в больницы в результате ранений после сегодняшнего теракта РФ обратилось около 80 человек.

В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ

В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.

Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью. Россия — страна-террорист!

Сейчас известно о 18 раненых, их доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них — в тяжелом состоянии.