Удар КАБами РФ по Запорожью. Россия распространяет фейк о работе украинской ПВО

В России уже отреагировали на собственную атаку КАБами по Запорожью 8 января, в которой погибли 13 человек. Пропагандисты Кремля обвинили во всем "ПВО ВСУ".
Главные тезисы
- Российская пропаганда обвиняет украинскую ПВО в трагическом ударе по Запорожью, пытаясь переложить ответственность с России на Украину.
- Центр противодействия дезинформации развенчал российский фейк о работе украинской ПВО в Запорожье.
- Удар российскими КАБами привел к гибели 13 человек в Запорожье.
У ЦПД развенчали российский фейк насчет атаки по Запорожью
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Таким образом, как объясняют в Центре, Россия пытается переложить ответственность за гибель мирных жителей в Запорожье на Украину.
Удар российскими КАБами по Запорожью 8 января
Около 16:00 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.
Сначала сообщалось о трех раненых и одной жертве, позже — о шести раненых. Затем количество жертв и раненых резко возросло.
В настоящее время из-за обстрела Запорожья погибли уже 13 человек, еще 29 были ранены.
В частности, среди пострадавших — 13-летняя девочка. Кроме того, парамедики полиции спасли 5 человек, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.
По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в больницы в результате ранений после сегодняшнего теракта РФ обратилось около 80 человек.
В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ
В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.
Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью. Россия — страна-террорист!
Сейчас известно о 18 раненых, их доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них — в тяжелом состоянии.
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