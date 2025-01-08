В Запорожье стремительно возросло количество погибших в результате авиаудара РФ

Около 16:00 в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города. По состоянию на 18:00 известно о 13 погибших.

В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ

В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.

Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью.

В Сети появилось видео момента удара КАБами по Запорожью.

Сейчас известно о 18 раненых, их доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Возобновить движение по одной из центральных улиц Шевченковского района и ликвидировать завалы, образовавшиеся в результате вражеских обстрелов, планируют до утра.

Спасательная операция продолжается. Поделиться

Запорожье после авиаудара РФ

9 января в Запорожье объявлен день траура по погибшим.

Россия атаковала Запорожье: что известно

Днем 8 января в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Враг атаковал промышленное предприятие города.

Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

В 16.27 стало известно, что количество пострадавших выросло до шести, один человек погиб.