В Запорожье стремительно возросло количество погибших в результате авиаудара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Запорожье стремительно возросло количество погибших в результате авиаудара РФ

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
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Около 16:00 в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города. По состоянию на 18:00 известно о 13 погибших.

Главные тезисы

  • В результате авиаудара РФ в Запорожье погибли 13 человек.
  • 9 января объявлен днем траура в Запорожье по жертвам вражеского удара.
  • Российская агрессия привела к разрушению промышленной инфраструктуры города.
  • Власти планируют возобновить движение по центральным улицам и ликвидировать последствия обстрела до утра.
  • Спасательная операция в Запорожье продолжается.

В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ

В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.

Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью.

В Сети появилось видео момента удара КАБами по Запорожью.

Сейчас известно о 18 раненых, их доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Возобновить движение по одной из центральных улиц Шевченковского района и ликвидировать завалы, образовавшиеся в результате вражеских обстрелов, планируют до утра.

Спасательная операция продолжается.

Запорожье после авиаудара РФ

9 января в Запорожье объявлен день траура по погибшим.

Россия атаковала Запорожье: что известно

Днем 8 января в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Враг атаковал промышленное предприятие города.

Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.

В 16.27 стало известно, что количество пострадавших выросло до шести, один человек погиб.

По состоянию на 17.00 30 пострадавших в результате вражеской атаки в Запорожье доставлены в больницы областного центра.

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