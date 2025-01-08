В Запорожье стремительно возросло количество погибших в результате авиаудара РФ

Около 16:00 в Запорожье прогремели взрывы — Россия нанесла удар КАБами по центру города. По состоянию на 18:00 известно о 13 погибших.
Главные тезисы
- В результате авиаудара РФ в Запорожье погибли 13 человек.
- 9 января объявлен днем траура в Запорожье по жертвам вражеского удара.
- Российская агрессия привела к разрушению промышленной инфраструктуры города.
- Власти планируют возобновить движение по центральным улицам и ликвидировать последствия обстрела до утра.
- Спасательная операция в Запорожье продолжается.
В Запорожье погибли 13 человек в результате авиаудара РФ
В 17:38 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о росте числа погибших.
Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью.
В Сети появилось видео момента удара КАБами по Запорожью.
Сейчас известно о 18 раненых, их доставляют в медучреждения. По меньшей мере, четверо из них — в тяжелом состоянии.
Возобновить движение по одной из центральных улиц Шевченковского района и ликвидировать завалы, образовавшиеся в результате вражеских обстрелов, планируют до утра.
9 января в Запорожье объявлен день траура по погибшим.
Россия атаковала Запорожье: что известно
Днем 8 января в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Враг атаковал промышленное предприятие города.
Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах.
В 16.27 стало известно, что количество пострадавших выросло до шести, один человек погиб.
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