У Запоріжжі стрімко зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ

Близько 16.00 у Запоріжжі пролунали вибухи — Росія завдала удару КАБами по центру міста. Станом на 18.00 відомо про 13 загиблих.
Головні тези:
- У результаті авіаудару РФ у Запоріжжі загинуло 13 людей, ще 30 отримали поранення.
- Звістки про зростання кількості загиблих і постраждалих надходять з міста, рятувальна операція триває.
- 9 січня оголошено днем трауру в Запоріжжі за жертвами ворожого удару.
- Російська агресія спричинила руйнування промислової інфраструктури міста.
- Влада планує відновити рух по одній з центральних вулиць та ліквідувати наслідки обстрілу до ранку.
У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ
О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.
Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!
У Мережі з’явилося відео моменту удару КАБами по Запоріжжю.
Наразі відомо про 18 поранених, їх доправляють до медзакладів. Щонайменше четверо з них — у важкому стані.
Відновити рух по одній з центральних вулиць Шевченківського району та ліквідувати завали, які утворились внаслідок ворожого обстрілу, планують до ранку.
9 січня у Запоріжжі оголошено день трауру за загиблими.
Росія атакувала Запоріжжя: що відомо
Вдень 8 січня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог атакував промислове підприємство міста.
Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.
О 16.27 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести, одна людина загинула.
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