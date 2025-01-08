У Запоріжжі стрімко зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Запоріжжі стрімко зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару РФ

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запоріжжя
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Близько 16.00 у Запоріжжі пролунали вибухи — Росія завдала удару КАБами по центру міста. Станом на 18.00 відомо про 13 загиблих.

Головні тези:

  • У результаті авіаудару РФ у Запоріжжі загинуло 13 людей, ще 30 отримали поранення.
  • Звістки про зростання кількості загиблих і постраждалих надходять з міста, рятувальна операція триває.
  • 9 січня оголошено днем трауру в Запоріжжі за жертвами ворожого удару.
  • Російська агресія спричинила руйнування промислової інфраструктури міста.
  • Влада планує відновити рух по одній з центральних вулиць та ліквідувати наслідки обстрілу до ранку.

У Запоріжжі загинуло 13 людей внаслідок авіаудару РФ

О 17.38 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про зростання кількості загиблих.

Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росія — країна-терорист!

У Мережі з’явилося відео моменту удару КАБами по Запоріжжю.

Наразі відомо про 18 поранених, їх доправляють до медзакладів. Щонайменше четверо з них — у важкому стані.

Відновити рух по одній з центральних вулиць Шевченківського району та ліквідувати завали, які утворились внаслідок ворожого обстрілу, планують до ранку.

Рятувальна операція триває.

Запоріжжя після авіаудару РФ

9 січня у Запоріжжі оголошено день трауру за загиблими.

Росія атакувала Запоріжжя: що відомо

Вдень 8 січня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог атакував промислове підприємство міста.

Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях.

О 16.27 стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести, одна людина загинула.

Станом на 17.00 30 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

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