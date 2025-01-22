У ЦПД развенчали российский фейк о массовой мобилизации подростков в Сумской области

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области, которые были "насильно мобилизованы в ВСУ". Эта информация является откровенным фейком.
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет фейковые сообщения о массовой мобилизации подростков в Сумской области, что является ложью.
- ЦПД подтвердили, что доказательства, представленные пропагандистами, являются подделками, созданными программой для редактирования изображений.
- Дезинформационные кампании через фейки направлены на дискредитацию украинских властных структур и посев паники среди населения.
У ЦПД развенчали очередной российский фейк
Как сообщили в ЦПИ, россияне распространяют дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области.
По словам пропагандистов, эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.
Эта информация является откровенным фейком, подчеркнули в Центре.
Там отметили, что в качестве "доказательств" пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но они являются подделками, созданными с помощью программы редактирования изображений.
Информация о прорыве армии РФ на Сумщину является фейком
Как сообщили в Сумской ОВА, 10 декабря в сети появилась информация о якобы прорыве российских сил через границу в Сумской области.
Однако в ОВА подчеркнули, что эти сообщения являются фейковыми. По словам администрации, они распространяются как часть враждебной дезинформации и не подтверждают.
Никаких изменений в ситуации на границе зафиксировано не было. Военные подтверждают, что граница остается под полным контролем, отметил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.
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