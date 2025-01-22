У ЦПД развенчали российский фейк о массовой мобилизации подростков в Сумской области

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области, которые были "насильно мобилизованы в ВСУ". Эта информация является откровенным фейком.

У ЦПД развенчали очередной российский фейк

Как сообщили в ЦПИ, россияне распространяют дезинформацию о якобы массовом исчезновении подростков в Сумской области.

По словам пропагандистов, эти подростки исчезли в январе 2025 года и якобы были силой мобилизованы в ВСУ.

Эта информация является откровенным фейком, подчеркнули в Центре.

Там отметили, что в качестве "доказательств" пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Но они являются подделками, созданными с помощью программы редактирования изображений.

Взяв несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года, пропагандисты изменили место и дату. Поделиться

Информация о прорыве армии РФ на Сумщину является фейком

Как сообщили в Сумской ОВА, 10 декабря в сети появилась информация о якобы прорыве российских сил через границу в Сумской области.

Однако в ОВА подчеркнули, что эти сообщения являются фейковыми. По словам администрации, они распространяются как часть враждебной дезинформации и не подтверждают.