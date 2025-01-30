За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 158 боєзіткнень. Українськими військовими було ліквідовано ще 1270 загарбників зі злочинної армії РФ.

Що відбувається на фронті

На Харківщині російські окупанти безуспішно намагались просунутись в районі Козачої Лопані.

У напрямку Куп’янська ворог 10 разів безуспішно атакував поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині злочинна армія РФ 26 разів безуспішно атакувала оборонні позиції ЗСУ в районах Новоєгорівки, Копанок, Макіївки, Новолюбівки, Торського, Ямполівки та Зеленої Долини.

У напрямку Сіверська від початку доби російські окупанти вже 6 разів безуспішно намагались потіснити українських військових з займаних позицій в районі Верхньокам’янського. Наразі ще тривають 2 боєзіткнення.

У напрямку Краматорська українськими військовими відбито 10 ворожих спроб просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

У напрямку Торецька окупанти з армії РФ 15 разів безуспішно намагались просунутись в районах Кримського та Торецька.

У напрямку Покровська протягом доби злочинна армія РФ 72 рази атакувала позиції ЗСУ поблизу Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Лисівки, Відродження, Звірового, Котлиного, Удачного, Котлярівки, Андріївки, Дачного та Улакли.

Загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

На Курщині українські воїни відбили 8 атак загарбницької армії.

На інших напрямках фронту ворог активних бойових дій не проводив.

Що відомо про втрати армії РФ

особового складу — близько 835 тис 940 (+1 тис 270) осіб,

танків — 9 тис 890 (+4) од,

бойових броньованих машин — 20 тис 614 (+17) од,

артилерійських систе — 22 тис 412 (+17) од,

РСЗВ — 1 тис 264 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 510 (+54),

крилаті ракети — 3 тис 54 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис 451 (+85) од,

спеціальна техніка / special equipment — 3 тис 725 (+4)