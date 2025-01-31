Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Более 70 боевых столкновений произошло между ВСУ и армией РФ за последние сутки.
  • Украинские защитники успешно отражают вражеские атаки на разных направлениях фронта.
  • На фронте зафиксирована ликвидация 1670 российских захватчиков, значительные потери в технике и личном составе армии РФ.

Актуальная ситуация на фронте 31 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Сумской области, в том числе Александровка, Большая Писаревка, Пономаренко и Порозок.

  • Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

  • На Купянском направлении противник однажды шел на позиции наших подразделений в районе Песчаного.

  • Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодцев. Два боестолкновения продолжаются.

  • На Северском направлении кафиры шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • На Краматорском направлении кафиры трижды штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боестолкновение еще продолжается.

  • На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, где Силы обороны отразили три вражеских атаки.

  • С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новокличевка . Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 33 атаки противника. Утраты неприятеля уточняются.

  • Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное в Новопавловском направлении. За сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.

  • На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБа вблизи Пятихаток.

  • На Ореховском направлении противник однажды пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационных ударов по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

  • На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку.

  • В Курской области украинские воины отразили шесть наступательных действий захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, применив шесть управляемых бомб, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

Что известно о потерях армии РФ

По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 150 боестолкновений украинских военных с армией РФ. Ликвидировано 1670 российских захватчиков.

  • личного состава — около 837610 (+1670) человек,

  • танков — 9893 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 20631 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 22445 (+33) ед,

  • РСЗО — 1265 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1050 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 23573 (+63),

  • крылатых ракет — 3054 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 35552 (+101) ед,

  • специальной техники — 3726 (+1)

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь — по другим важным целям противника, — отмечают в Генштабе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 91 боевое столкновение с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали около 300 оккупантов РФ на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 85 боевых столкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?