Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Сумской области, в том числе Александровка, Большая Писаревка, Пономаренко и Порозок.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, где Силы обороны отразили три вражеских атаки.

На Краматорском направлении кафиры трижды штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении кафиры шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодцев. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник однажды шел на позиции наших подразделений в районе Песчаного.

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новокличевка . Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 33 атаки противника. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное в Новопавловском направлении. За сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.

На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБа вблизи Пятихаток.

На Ореховском направлении противник однажды пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационных ударов по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку.