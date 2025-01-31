Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 77 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Более 70 боевых столкновений произошло между ВСУ и армией РФ за последние сутки.
- Украинские защитники успешно отражают вражеские атаки на разных направлениях фронта.
- На фронте зафиксирована ликвидация 1670 российских захватчиков, значительные потери в технике и личном составе армии РФ.
Актуальная ситуация на фронте 31 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали районы населенных пунктов Сумской области, в том числе Александровка, Большая Писаревка, Пономаренко и Порозок.
Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник однажды шел на позиции наших подразделений в районе Песчаного.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев вблизи Зеленой Долины, Новомихайловки и Колодцев. Два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении кафиры шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного, до сих пор продолжаются два боестолкновения.
На Краматорском направлении кафиры трижды штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора, одно боестолкновение еще продолжается.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, где Силы обороны отразили три вражеских атаки.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Машевка, Елизаветовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котляровка, Новокличевка . Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 33 атаки противника. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Константинополь и Раздольное в Новопавловском направлении. За сегодняшний день отражены четыре атаки оккупационной армии.
На Гуляйпольском направлении продолжаются две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Новополь и Новоселка. В то же время противник наносил авиационных ударов неуправляемыми ракетами по Новополю и сбросил четыре КАБа вблизи Пятихаток.
На Ореховском направлении противник однажды пытался продвинуться в сторону Новоданиловки, получил отпор. Враг наносил авиационных ударов по населенному пункту Каменское неуправляемыми ракетами.
На Приднепровском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку.
В Курской области украинские воины отразили шесть наступательных действий захватчиков, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, применив шесть управляемых бомб, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.
Что известно о потерях армии РФ
По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 150 боестолкновений украинских военных с армией РФ. Ликвидировано 1670 российских захватчиков.
личного состава — около 837610 (+1670) человек,
танков — 9893 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 20631 (+17) ед,
артиллерийских систем — 22445 (+33) ед,
РСЗО — 1265 (+1) ед,
средств ПВО — 1050 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 23573 (+63),
крылатых ракет — 3054 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 35552 (+101) ед,
специальной техники — 3726 (+1)
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь — по другим важным целям противника, — отмечают в Генштабе.
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