Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 01.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні міста та села нашої держави. Сьогодні постраждали населені пункти Залізний Міст та Миколаївка Чернігівської області; Хлібороб Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 15 спроб просунутися до наших позицій в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова. Українські захисники відбили 11 атак, чотири боєзіткнення триває.

Агресор 12 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки. На даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару некерованими ракетами по Зеленому Гаю.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дві атаки окупантів. Три боєзіткнення триває дотепер. Загарбницькі підрозділи проводять активні дії в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час триває два боєзіткнення.