Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

С начала суток на фронте произошло 71 боевое столкновение. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, кафиры продолжают сосредотачивать усилия на Покровском, Купянском, Лиманском направлениях и Курщине.
Главные тезисы
- Несмотря на большие потери, российские войска продолжают интенсивно штурмовать украинские позиции.
- Украинские защитники удерживают рубежи и успешно отражают атаки врага на разных направлениях.
- Фронтовая ситуация напряженная, но украинские воины остаются крепкими и готовыми к отстаиванию родной земли.
Актуальная ситуация на фронте 1 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты Железный Мост и Николаевка Черниговской области; Земледельец Сумской области.
На Купянском направлении враг с начала суток предпринял 15 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.
Агрессор 12 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского и в направлении Новомихайловки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили три атаки вражеских войск недалеко от Верхнекаменского и Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки оккупантов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Захватнические подразделения проводят активные действия в районе Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в Торецком районе. В настоящее время продолжается два боестолкновения.
Активность врага сохраняется и на Покровском направлении. Двадцать два раза сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Украинские воины отражают вражеские атаки в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного. Сейчас продолжаются еще восемь боестолкновений.
Оккупанты однажды пытались прорваться в направлении Константинополя на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.
На Гуляйпольском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки, получил отпор.
На Ореховском направлении ведутся два боя в районе Щербаков и Нестерянки.
В Харьковском и Приднепровском направлениях с начала суток противник активных действий не проводил.
На Курщине украинские защитники отбили три атаки захватчиков, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов с применением девяти управляемых бомб.
Ситуация на фронте
Российские войска несут большие потери, но и дальше продолжают интенсивно штурмовать украинские позиции. Недавно враг заявил о полной оккупации Великой Новоселки в Донецкой области.
Кроме того, оккупанты постепенно расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол на Харьковщине, заявила недавно разведка Великобритании.
Также одной из главных целей войск РФ является оккупация Покровска. Как недавно рассказывали в ОСУО "Хортица", оккупанты не пытаются штурмовать город, а намерены обойти его, чтобы не ввязываться в тяжелые городские бои.
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