Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 01.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные города и села нашего государства. Сегодня пострадали населенные пункты Железный Мост и Николаевка Черниговской области; Земледельец Сумской области.

На Купянском направлении враг с начала суток предпринял 15 попыток продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники отбили 11 атак, четыре боестолкновения продолжаются.

Агрессор 12 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского и в направлении Новомихайловки. В настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили три атаки вражеских войск недалеко от Верхнекаменского и Белогоровки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отразили две атаки оккупантов. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Захватнические подразделения проводят активные действия в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в Торецком районе. В настоящее время продолжается два боестолкновения.