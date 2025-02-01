ЗСУ ліквідували понад 150 окупантів РФ на Покровському напрямку

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення з російським ворогом на різних напрямках фронту.
- Українські захисники успішно відбили численні атаки окупантів, ліквідувавши понад 150 ворогів та завдали значних втрат противнику.
- Російські війська намагалися потіснити українські позиції на всіх напрямках, але зазнали значних втрат та втратили багато військової техніки.
Актуальна ситуація на фронті 1 лютого
Оперативна інформація станом на 22.00 01.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Ворог 17 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.
На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.
На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.
На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждав Новопіль.
На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.
На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили шість атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час одне боєзіткнення ще триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 18 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБи, також ворог здійснив 230 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Втрати РФ на війні проти України за 31 січня
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб.
Також українські воїни знешкодили 9 танків, 22 бойових броньованих машини, 48 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 121 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.
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