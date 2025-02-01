ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 22.00 01.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Крымского.

На Краматорском направлении наши войска отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили четыре атаки вражеских войск недалеко от Верхнекаменского и Белогоровки.

На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского и Новомихайловки.

Враг 17 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах в районах населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызовое и Лозовая.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов — в районах Зеленого Поля, Елизаветы, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 151 и ранили 126 окупантов на данном направлении; уничтожили гаубицу "Мста-Б", РСЗО БМ-21 "Град", миномет, три автомобиля, три мотоцикла и два БпЛА оперативно-тактического уровня, также нанесли повреждения двум единицам автомобильной техники, двум самоходным гаубицам 2С19 "Мста-С" и вражескому танке.

На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Времовки.

На Гуляйпольском направлении агрессор предпринял две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополье.

На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.

На Приднепровском направлении российские захватчики однажды пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.