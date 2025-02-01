ВСУ ликвидировали более 150 оккупантов РФ на Покровском направлении

С начала суток произошло 104 боевых столкновения, противник нанес два ракетных и 34 авиационных удара, использовав 40 ракет и 39 управляемых бомб, 739 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций наших войск.
Главные тезисы
- В рамках боевых столкновений на Покровском направлении украинские воины успешно отразили атаки оккупантов, причинив им значительные потери.
- Наибольшая активность российских окупантов наблюдается в регионах Зеленое Поле, Елизаветы, Луч, Зверевого и других.
- Согласно предварительным данным, за сутки украинские силы ликвидировали 151 оккупанта и нанесли ущерб вражеской технике, включая гаубицу, ракетные системы и автомобили.
- Украинские воины также удерживают позиции на других направлениях, отражая атаки врага и нанося ему существенные потери.
- В целом за последние сутки украинские войска успішно діють проти російських військ, завдаючи значних втрат окупантам та обеззброюючи їх.
Актуальная ситуация на фронте 1 февраля
Оперативная информация по состоянию на 22.00 01.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Враг 17 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах в районах населенных пунктов Тополи, Двуречная, Петропавловка, Степная Новоселка, Глушковка, Загрызовое и Лозовая.
На Лиманском направлении за день российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Колодцев, Торского и Новомихайловки.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили четыре атаки вражеских войск недалеко от Верхнекаменского и Белогоровки.
На Краматорском направлении наши войска отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.
На Торецком направлении оккупанты сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Крымского.
На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов — в районах Зеленого Поля, Елизаветы, Луча, Зверевого, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.
На Новопавловском направлении захватчики совершили две атаки позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя и Разлива. Штурмовая авиация противника наносила удары в районе Времовки.
На Гуляйпольском направлении агрессор предпринял две попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Новоселки. От вражеских авиаударов пострадал Новополье.
На Ореховском направлении произошло два боестолкновения в районе Щербаков и Нестерянки.
На Приднепровском направлении российские захватчики однажды пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.
Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении. Сегодня украинские воины отразили шесть атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время одно боестолкновение еще продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 18 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, также враг совершил 230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Потери РФ на войне против Украины за 31 января
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1430 человек.
Также украинские воины обезвредили 9 танков, 22 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 реактивную систему залпового огня, 121 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 единиц автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.
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