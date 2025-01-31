За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 150 боєзіткнень українських військових зі злочинною армією РФ. Ліквідовано 1 тис 670 російських загарбників.

Що відбувається на фронті

На Харківщині протягом доби відбулось одне боєзіткнення з російськими окупантами у напрямку Липців. Ворог активних наступальних дій не проводив.

У напрямку Куп’янська Сили оборони зупинили три ворожі спроби наступу в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині відбито 11 атак російських окупантів в районах Копанки, Новолюбівкиа, Балки Журавки, Ямполівки, Зеленої Долини, Тернів та Колодязів.

У напрямку Сіверська злочинна армія РФ 9 разів безуспішно атакувала позиції українських військових в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська Сили оборони відбили 10 ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

У напрямку Торецька ворог 13 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону українських військових в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

У напрямку Покровська українські оборонці відбили 71 спробу злочинної армії РФ просунутись неподалік Малинівки, Єлізаветівки, Водяного Другого, Новоторецького, Андріївки, Звірового, Проміня, Покровська, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Ясенового, Шевченко та Дачного.

В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі на Новопавлівському напрямку.

У Запорізькій області російські окупанти 4 рази безуспішно атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українські військові відбили 7 атак російських загарбників.

На Курщині протягом доби відбулось 11 боєзіткнень.

Що відомо про втрати армії РФ

особового складу — близько 837 тис 610 (+1 тис 670) осіб,

танків — 9 тис 893 (+3) од,

бойових броньованих машин — 20 тис 631 (+17) од,

артилерійських систем — 22 тис 445 (+33) од,

РСЗВ — 1 тис 265 (+1) од,

засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 573 (+63),

крилаті ракети — 3 тис 54 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 35552 (+101) од,

спеціальна техніка / special equipment — 3726 (+1)