Сили оборони ліквідували ще 1670 солдатів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони ліквідували ще 1670 солдатів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Танк ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 150 боєзіткнень українських військових зі злочинною армією РФ. Ліквідовано 1 тис 670 російських загарбників. 

Головні тези:

  • Протягом доби на фронті відбулися 150 боєзіткнень українських військових зі злочинною армією РФ.
  • Українські сили оборони ліквідували 1670 російських загарбників на різних напрямках в Харківській, Донецькій та інших областях.
  • Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали удари по особовому складу та важливим цілям противника.
  • Втрати армії РФ у бойовій техніці та особовому складі зростають, що свідчить про успішні оборонні дії української армії.

Що відбувається на фронті

На Харківщині протягом доби відбулось одне боєзіткнення з російськими окупантами у напрямку Липців. Ворог активних наступальних дій не проводив.

У напрямку Куп’янська Сили оборони зупинили три ворожі спроби наступу в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

У напрямку Лимана на Донеччині відбито 11 атак російських окупантів в районах Копанки, Новолюбівкиа, Балки Журавки, Ямполівки, Зеленої Долини, Тернів та Колодязів.

У напрямку Сіверська злочинна армія РФ 9 разів безуспішно атакувала позиції українських військових в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

У напрямку Краматорська Сили оборони відбили 10 ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

У напрямку Торецька ворог 13 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону українських військових в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

У напрямку Покровська українські оборонці відбили 71 спробу злочинної армії РФ просунутись неподалік Малинівки, Єлізаветівки, Водяного Другого, Новоторецького, Андріївки, Звірового, Проміня, Покровська, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Ясенового, Шевченко та Дачного.

В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі на Новопавлівському напрямку.

У Запорізькій області російські окупанти 4 рази безуспішно атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українські військові відбили 7 атак російських загарбників.

На Курщині протягом доби відбулось 11 боєзіткнень.

Що відомо про втрати армії РФ

  • особового складу — близько 837 тис 610 (+1 тис 670) осіб,

  • танків — 9 тис 893 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 20 тис 631 (+17) од,

  • артилерійських систем — 22 тис 445 (+33) од,

  • РСЗВ — 1 тис 265 (+1) од,

  • засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 573 (+63),

  • крилаті ракети  — 3 тис 54 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 35552 (+101) од,

  • спеціальна техніка / special equipment — 3726 (+1)

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім — по інших важливих цілях противника, — зазначають у Генштабі.

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