За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті відбулось 150 боєзіткнень українських військових зі злочинною армією РФ. Ліквідовано 1 тис 670 російських загарбників.
Головні тези:
- Протягом доби на фронті відбулися 150 боєзіткнень українських військових зі злочинною армією РФ.
- Українські сили оборони ліквідували 1670 російських загарбників на різних напрямках в Харківській, Донецькій та інших областях.
- Ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали удари по особовому складу та важливим цілям противника.
- Втрати армії РФ у бойовій техніці та особовому складі зростають, що свідчить про успішні оборонні дії української армії.
Що відбувається на фронті
На Харківщині протягом доби відбулось одне боєзіткнення з російськими окупантами у напрямку Липців. Ворог активних наступальних дій не проводив.
У напрямку Куп’янська Сили оборони зупинили три ворожі спроби наступу в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.
У напрямку Лимана на Донеччині відбито 11 атак російських окупантів в районах Копанки, Новолюбівкиа, Балки Журавки, Ямполівки, Зеленої Долини, Тернів та Колодязів.
У напрямку Сіверська злочинна армія РФ 9 разів безуспішно атакувала позиції українських військових в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.
У напрямку Краматорська Сили оборони відбили 10 ворожих атак поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.
У напрямку Торецька ворог 13 разів безуспішно намагався вклинитись в оборону українських військових в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.
У напрямку Покровська українські оборонці відбили 71 спробу злочинної армії РФ просунутись неподалік Малинівки, Єлізаветівки, Водяного Другого, Новоторецького, Андріївки, Звірового, Проміня, Покровська, Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Ясенового, Шевченко та Дачного.
В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі на Новопавлівському напрямку.
У Запорізькій області російські окупанти 4 рази безуспішно атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українські військові відбили 7 атак російських загарбників.
На Курщині протягом доби відбулось 11 боєзіткнень.
Що відомо про втрати армії РФ
особового складу — близько 837 тис 610 (+1 тис 670) осіб,
танків — 9 тис 893 (+3) од,
бойових броньованих машин — 20 тис 631 (+17) од,
артилерійських систем — 22 тис 445 (+33) од,
РСЗВ — 1 тис 265 (+1) од,
засоби ППО — 1 тис 50 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис 573 (+63),
крилаті ракети — 3 тис 54 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 35552 (+101) од,
спеціальна техніка / special equipment — 3726 (+1)
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