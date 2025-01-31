Силы обороны ликвидировали еще 1670 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны ликвидировали еще 1670 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
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По информации Генштаба, за сутки на фронте произошло 150 боестолкновений украинских военных с преступной армией РФ. Ликвидировано 1 тыс. 670 российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны ликвидировали 1670 российских захватчиков на различных направлениях в Харьковской, Донецкой и других областях.
  • Потери армии РФ в технике и личном составе увеличиваются, что свидетельствует об успешных оборонительных действиях украинской армии.
  • Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по личному составу и важным целям противника, ослабляя его позиции.

Что происходит на фронте

На Харьковщине в течение суток произошло одно боеприкосновение с российскими оккупантами в направлении Липцов. Враг активных наступательных действий не производил.

В направлении Купянска Силы обороны остановили три вражеских попытки наступления в районах Петропавловки, Загрызового и Новой Кругляковки.

В направлении Лимана в Донецкой области отражены 11 атак российских оккупантов в районах Копанки, Новолюбовки, Балки Журавки, Ямполевки, Зеленой Долины, Тернов и Колодцев.

В направлении Северска преступная армия РФ 9 раз безуспешно атаковала позиции украинских военных в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

В направлении Краматорска Силы обороны отразили 10 вражеских атак вблизи Орехово-Василовки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечиного.

В направлении Торецка враг 13 раз безуспешно пытался вклиниться в оборону украинских военных в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

В направлении Покровска украинские защитники отразили 71 попытку преступной армии РФ продвинуться неподалеку от Малиновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Андреевки, Зверевого, Луча, Покровска, Лисовки, Новоукраинки, Удачного, Ясенового, Шевченко и Дачного.

В районах Константинополя и Разлива оккупанты дважды пытались прорвать украинские оборонные рубежи на Новопавловском направлении.

В Запорожской области российские оккупанты 4 раза безуспешно атаковали районы населенных пунктов Новополь и Новоселка.

На левобережье Днепра в Херсонской области украинские военные отразили 7 атак российских захватчиков.

На Курщине в течение суток произошло 11 боеприкосновений.

Что известно о потерях армии РФ

  • личного состава — около 837 тыс 610 (+1 тыс 670) человек,

  • танков — 9 тыс 893 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 20 тыс 631 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 22 тыс 445 (+33) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 265 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1 тыс 50 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 23 тыс 573 (+63),

  • крылатые ракеты — 3 тыс 54 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 35552 (+101) ед,

  • специальная техника / special equipment — 3726 (+1)

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава, три удара по пунктам управления, два удара по средствам ПВО и семь по другим важным целям противника, отмечают в Генштабе.

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