І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів. Але я не можу вам точно описати, як триватимуть ці переговори. У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити Путіна розумнішим, ніж він є. Ми відкриємо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього Путін ніколи більше не спробує, — підкреслив Рютте.