За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Україна не програє розв'язану Росією злочинну війну навіть попри те, що окупаційній армії вдається повільне просування на фронті ціною страшенних втрат.
Головні тези:
- Україна не програє війну Росії, за словами генсека НАТО Марка Рютте.
- Рютте закликав союзників надавати Україні зброю для максимального захисту у процесі підготовки до переговорів з РФ.
- Генсек НАТО підкреслив необхідність інвестувати у оборонну промисловість та забезпечити Україні найкраще становище для досягнення стійкого миру.
- Рютте застеріг від необачних угод із РФ та закликав не робити марних сподівань відносно кремлівського диктатора.
Генсек НАТО озвучив план дій щодо підготовки до врегулювання розв’язаної РФ війни проти України
За його словами, поставки Україні окремих систем озброєнь залишаються питаннями окремих країн.
Рютте закликав союзників принципово надавати Україні зброю для максимального захисту у процесі підготовки до переговорів.
Рютте застеріг від необачної угоди з РФ
Він також закликав не плекати марних сподівань відносно кремлівського диктатора Володимира Путіна.
За його словами, для цього необхідно забезпечити Україні перебування у найкращому становищі.
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