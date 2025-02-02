Україна не програє. Генсек НАТО Рютте виступив із потужною заявою
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Україна не програє. Генсек НАТО Рютте виступив із потужною заявою

Марк Рютте
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Джерело:  Bild

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Україна не програє розв'язану Росією злочинну війну навіть попри те, що окупаційній армії вдається повільне просування на фронті ціною страшенних втрат. 

Головні тези:

  • Україна не програє війну Росії, за словами генсека НАТО Марка Рютте.
  • Рютте закликав союзників надавати Україні зброю для максимального захисту у процесі підготовки до переговорів з РФ.
  • Генсек НАТО підкреслив необхідність інвестувати у оборонну промисловість та забезпечити Україні найкраще становище для досягнення стійкого миру.
  • Рютте застеріг від необачних угод із РФ та закликав не робити марних сподівань відносно кремлівського диктатора.

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Фронт рухається не в тому напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це 1000-1500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей. І наша робота полягає в тому, щоб вони їх ніколи не досягали. Тому ні — Україна не програє. І ми повинні підтримати її у тому, щоб зайняти позицію сили, — зазначив Рютте.

За його словами, поставки Україні окремих систем озброєнь залишаються питаннями окремих країн.

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Рютте закликав союзників принципово надавати Україні зброю для максимального захисту у процесі підготовки до переговорів.

І США — номер один, а Німеччина — номер два. Ми всі прагнемо миру, але уявіть що буде, якщо Україна програє цю війну. Тоді ми мали б мир під російською окупацією. Це була б жахлива ситуація. Ми завжди повинні вміти захиститися від Росії. Тож зобов'яжіть політиків і банки нарешті більше інвестували в оборонну промисловість. Це дуже важливо, — підкреслив Рютте.

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Він також закликав не плекати марних сподівань відносно кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Варто тільки подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи більше не окупував навіть одного квадратного кілометра України, — зазначив генсек НАТО.

За його словами, для цього необхідно забезпечити Україні перебування у найкращому становищі.

І якщо вони одного разу хочуть домовитися про мир, вони повинні посадити Путіна за стіл переговорів. Але я не можу вам точно описати, як триватимуть ці переговори. У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити Путіна розумнішим, ніж він є. Ми відкриємо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього Путін ніколи більше не спробує, — підкреслив Рютте.

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