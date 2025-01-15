Підтримуйте Україну та готуйтеся до війни — Рютте звернувся до країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав членів Альянсу "перейти до мислення воєнного часу" та "більше підтримувати Україну".

Рютте закликав НАТО готуватися до війни та посилити підтримку України

Цими словами він почав дводенну сесію Військового комітету НАТО у Брюсселі 15 січня.

Щоб запобігти війні, треба до неї готуватися. Настав час переходити до мислення воєнного часу, а це означає, що нам потрібно зробити нашу оборону ще сильнішою, витрачаючи більше на оборону, створюючи більше та кращі оборонні можливості. Марк Рютте Генсек НАТО

Нам потрібно більше підтримувати Україну, щоб змінити траєкторію війни, ми всі хочемо, щоб вона закінчилася, але перш за все ми хочемо, щоб мир тривав. Поширити

Своїм пріоритетом на посаді Рютте назвав є "забезпечення того, щоб ми робили все, що необхідно, і щоб були активними щодо України та партнерства, повністю та швидко. І для цього я розраховую на вашу постійну участь і підтримку".

Рютте додав, що члени альянсу мають співпрацювати з партнерами по всьому світу.

Міністри оборони країн-членів НАТО зустрічаються з понад 20 своїми колегами, щоб обговорити безпекову ситуацію у світі та майбутні виклики.

Марк Рютте наголосив, що загрозливі дії Росії проти європейських країн набирають обертів і альянс повинен захистити своїх людей.

Ми повинні продовжувати робити все можливе разом, щоб захистити всіх наших людей. Наша безпека в майбутньому під загрозою, війна Росії проти України триває, ворожі дії Росії проти наших власних країн набирають обертів через кібератаки, замахи, акти саботажу тощо. Раніше ми це називали гібридними діями, але це дестабілізаційні дії та кампанії.

За словами Рютте, Росія "намагається послабити наші демократії, щоб поступово підірвати наші свободи. І вона не одна, поруч із нею Китай, Північна Корея та Іран".

Засідання сесії Військового комітету НАТО веде голова Комітету адмірал Роб Бауер.

Рютте наголосив на посиленні ВПК країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Європейському парламенті, що мир в Україні може бути тривалим лише тоді, коли Україна вестиме переговори з позиції сили. Для цього, за його словами, необхідна постійна підтримка та більше зброї, що дозволить країні краще захищатися.

Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не триватиме, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим в Тегерані будуть вітати один одного, відчуваючи себе сильнішими. Поширити

Очільник Альянсу висловив глибоке занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі: