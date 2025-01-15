Підтримуйте Україну та готуйтеся до війни — Рютте звернувся до країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав членів Альянсу "перейти до мислення воєнного часу" та "більше підтримувати Україну".
Головні тези:
- Підтримка України та готовність до війни є головними завданнями НАТО за словами Марка Рютте.
- Загрозливі дії Росії проти європейських країн набирають обертів.
- Росія намагається дестабілізувати демократії та свободи західних країн.
- Мир у Європі може бути тривалим тільки за умови сильної підтримки та оборони України.
- Засідання Військового комітету НАТО підкреслює необхідність посилення співпраці та оборони у світі з урахуванням загострення ситуації.
Рютте закликав НАТО готуватися до війни та посилити підтримку України
Цими словами він почав дводенну сесію Військового комітету НАТО у Брюсселі 15 січня.
Своїм пріоритетом на посаді Рютте назвав є "забезпечення того, щоб ми робили все, що необхідно, і щоб були активними щодо України та партнерства, повністю та швидко. І для цього я розраховую на вашу постійну участь і підтримку".
Рютте додав, що члени альянсу мають співпрацювати з партнерами по всьому світу.
Міністри оборони країн-членів НАТО зустрічаються з понад 20 своїми колегами, щоб обговорити безпекову ситуацію у світі та майбутні виклики.
Марк Рютте наголосив, що загрозливі дії Росії проти європейських країн набирають обертів і альянс повинен захистити своїх людей.
Ми повинні продовжувати робити все можливе разом, щоб захистити всіх наших людей. Наша безпека в майбутньому під загрозою, війна Росії проти України триває, ворожі дії Росії проти наших власних країн набирають обертів через кібератаки, замахи, акти саботажу тощо. Раніше ми це називали гібридними діями, але це дестабілізаційні дії та кампанії.
За словами Рютте, Росія "намагається послабити наші демократії, щоб поступово підірвати наші свободи. І вона не одна, поруч із нею Китай, Північна Корея та Іран".
Засідання сесії Військового комітету НАТО веде голова Комітету адмірал Роб Бауер.
Рютте наголосив на посиленні ВПК країн НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Європейському парламенті, що мир в Україні може бути тривалим лише тоді, коли Україна вестиме переговори з позиції сили. Для цього, за його словами, необхідна постійна підтримка та більше зброї, що дозволить країні краще захищатися.
Очільник Альянсу висловив глибоке занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі:
Ми не перебуваємо у стані війни, але ми також не перебуваємо у стані миру». За його словами, Росія посилює дестабілізаційну кампанію проти західних країн: «Те, що ми раніше називали гібридною війною, я б назвав дестабілізаційною кампанією. І Росія не самотня — поруч із нею Китай, Північна Корея та Іран.
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