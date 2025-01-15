Поддерживайте Украину и готовьтесь к войне — Рютте обратился к странам НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов Альянса "перейти к мышлению военного времени" и "больше поддерживать Украину".
Главные тезисы
- НАТО призывает к увеличению поддержки Украины и готовности к военным действиям.
- Россия усиливает дестабилизационную кампанию против западных стран.
- Украина должна вести переговоры с позиции силы для обеспечения продолжительного мира.
- Мир в Европе зависит от сильной поддержки и обороны Украины.
Рютте призвал НАТО готовиться к войне и усилить поддержку Украины
Этими словами он начал двухдневную сессию Военного комитета НАТО в Брюсселе 15 января.
Своим приоритетом в должности Рютте назвал "обеспечение того, чтобы мы делали все, что необходимо, и чтобы были активными в отношении Украины и партнерства, полностью и быстро. И для этого я рассчитываю на ваше постоянное участие и поддержку".
Рютте добавил, что члены альянса должны сотрудничать с партнерами по всему миру.
Министры обороны стран-членов НАТО встречаются с более чем 20 своими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в мире и будущие вызовы.
Марк Рютте подчеркнул, что угрожающие действия России против европейских стран набирают обороты и альянс должен защитить своих людей.
Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы защитить всех наших людей. Наша безопасность в будущем под угрозой, война России против Украины продолжается, враждебные действия России против наших собственных стран набирают обороты из-за кибератак, покушений, актов саботажа и т.д. Раньше мы это называли гибридными действиями, но это дестабилизирующие действия и кампании.
По словам Рютте, Россия "пытается ослабить наши демократии, чтобы постепенно взорвать наши свободы. И она не одна, рядом с ней Китай, Северная Корея и Иран".
Заседание сессии Военного комитета НАТО ведет председатель Комитета адмирал Роб Бауэр.
Рютте отметил усиление ВПК стран НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Европейском парламенте, что мир в Украине может быть продолжительным только тогда, когда Украина будет вести переговоры с позиции силы. Для этого, по его словам, необходима постоянная поддержка и большее оружие, что позволит стране лучше защищаться.
Глава Североатлантического союза выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации безопасности в Европе:
Мы не находимся в состоянии войны, но мы тоже не находимся в состоянии мира». По его словам, Россия усиливает дестабилизационную кампанию против западных стран: «То, что мы раньше называли гибридной войной, я бы назвал дестабилизирующей кампанией. И Россия не одинока — рядом с ней Китай, Северная Корея и Иран.
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