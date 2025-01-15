Поддерживайте Украину и готовьтесь к войне — Рютте обратился к странам НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов Альянса "перейти к мышлению военного времени" и "больше поддерживать Украину".

Рютте призвал НАТО готовиться к войне и усилить поддержку Украины

Этими словами он начал двухдневную сессию Военного комитета НАТО в Брюсселе 15 января.

Чтобы предотвратить войну, нужно к ней готовиться. Пора переходить к мышлению военного времени, а это значит, что нам нужно сделать нашу оборону еще сильнее, тратя больше на оборону, создавая больше и лучшие оборонные возможности. Марк Рютте Генсек НАТО

Нам нужно больше поддерживать Украину, чтобы изменить траекторию войны, мы все хотим, чтобы она закончилась, но прежде всего мы хотим, чтобы мир продолжался. Поделиться

Своим приоритетом в должности Рютте назвал "обеспечение того, чтобы мы делали все, что необходимо, и чтобы были активными в отношении Украины и партнерства, полностью и быстро. И для этого я рассчитываю на ваше постоянное участие и поддержку".

Рютте добавил, что члены альянса должны сотрудничать с партнерами по всему миру.

Министры обороны стран-членов НАТО встречаются с более чем 20 своими коллегами, чтобы обсудить ситуацию в мире и будущие вызовы.

Марк Рютте подчеркнул, что угрожающие действия России против европейских стран набирают обороты и альянс должен защитить своих людей.

Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы защитить всех наших людей. Наша безопасность в будущем под угрозой, война России против Украины продолжается, враждебные действия России против наших собственных стран набирают обороты из-за кибератак, покушений, актов саботажа и т.д. Раньше мы это называли гибридными действиями, но это дестабилизирующие действия и кампании.

По словам Рютте, Россия "пытается ослабить наши демократии, чтобы постепенно взорвать наши свободы. И она не одна, рядом с ней Китай, Северная Корея и Иран".

Заседание сессии Военного комитета НАТО ведет председатель Комитета адмирал Роб Бауэр.

Рютте отметил усиление ВПК стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Европейском парламенте, что мир в Украине может быть продолжительным только тогда, когда Украина будет вести переговоры с позиции силы. Для этого, по его словам, необходима постоянная поддержка и большее оружие, что позволит стране лучше защищаться.

Я не знаю, как и когда закончится война, но я знаю, что мир не будет продолжаться, если Путин достигнет своих целей в Украине... Мир не будет продолжаться, если Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране будут приветствовать друг друга , чувствуя себя сильнее. Поделиться

Глава Североатлантического союза выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации безопасности в Европе: