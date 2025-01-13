Рютте призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы на фоне войны России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Европейском парламенте, что мир в Украине может быть продолжительным только тогда, когда Украина будет вести переговоры с позиции силы. Для этого, по его словам, необходима постоянная поддержка и большее оружие, что позволит стране лучше защищаться.

Рютте призвал страны НАТО усилить свои ВПК

Я не знаю, как и когда закончится война, но я знаю, что мир не будет продолжаться, если Путин достигнет своих целей в Украине... Мир не будет продолжаться, если Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране будут приветствовать друг друга , чувствуя себя сильнее.

Глава Североатлантического союза выразил глубокую обеспокоенность по поводу ситуации безопасности в Европе:

Мы не находимся в состоянии войны, но мы также не находимся в состоянии мира». рядом с ней Китай, Северная Корея и Иран. Марк Рютте Генсек НАТО

Рютте подчеркнул, что текущий показатель оборонных расходов в 2% ВВП, которого достигли две трети стран-членов НАТО, недостаточен для обеспечения безопасности в будущем. Он призвал страны-члены значительно увеличить оборонные расходы и ускорить производство критически важного вооружения, включая корабли, танки, самолеты, боеприпасы, спутники и дроны.

В среднем европейские страны легко тратят в четверть национального дохода на пенсии, здравоохранение и социальную помощь. И нам нужна лишь небольшая часть этих средств, чтобы сделать оборону гораздо сильнее. Поделиться

Говоря об оборонной промышленности, он отметил:

Реальность такова, что мы еще не там, где нам нужно быть. Наша промышленность все еще слишком мала, слишком фрагментирована и, честно говоря, слишком медленная.

Генсек также анонсировал первый саммит стран-союзников НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки:

На саммите группа лидеров союзников предпримет дальнейшие шаги для предотвращения каких-либо дальнейших повреждений подводных объектов и улучшения устойчивости энергетической и коммуникационной инфраструктуры.

Рютте советует политикам воздержаться от громких заявлений

По мнению генсека НАТО, крайне важно не разглашать подробности того, что могло бы стать "сильным соглашением" для Украины.

Марк Рютте подчеркнул, что союзникам Киева лучше все же не раскрывать все козыри перед российским диктатором Владимиром Путиным.