Рютте закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки на тлі війни Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Європейському парламенті, що мир в Україні може бути тривалим лише тоді, коли Україна вестиме переговори з позиції сили. Для цього, за його словами, необхідна постійна підтримка та більше зброї, що дозволить країні краще захищатися.

Рютте закликав країни НАТО посилити свої ВПК

Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не триватиме, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим в Тегерані будуть вітати один одного, відчуваючи себе сильнішими.

Очільник Альянсу висловив глибоке занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі:

Ми не перебуваємо у стані війни, але ми також не перебуваємо у стані миру». За його словами, Росія посилює дестабілізаційну кампанію проти західних країн: «Те, що ми раніше називали гібридною війною, я б назвав дестабілізаційною кампанією. І Росія не самотня — поруч із нею Китай, Північна Корея та Іран. Марк Рютте Генсек НАТО

Рютте наголосив, що поточний показник оборонних витрат у 2% ВВП, якого досягли дві третини країн-членів НАТО, є недостатнім для забезпечення безпеки в майбутньому. Він закликав країни-члени значно збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво критично важливого озброєння, включаючи кораблі, танки, літаки, боєприпаси, супутники та дрони.

В середньому європейські країни легко витрачають до чверті національного доходу на пенсії, охорону здоровʼя та соціальну допомогу. І нам потрібна лише невелика частка цих коштів, щоб зробити оборону набагато сильнішою. Поширити

Говорячи про оборонну промисловість, він зазначив:

Реальність така, що ми ще не там, де нам потрібно бути. Наша промисловість все ще занадто мала, занадто фрагментована і, чесно кажучи, занадто повільна.

Генсек також анонсував перший саміт країн-союзників НАТО в регіоні Балтійського моря у Гельсінкі:

На саміті група лідерів союзників зробить подальші кроки для запобігання будь-яким подальшим пошкодженням підводних обʼєктів та покращення стійкості енергетичної та комунікаційної інфраструктури.

Рютте радить політикам утриматися від гучних заяв

На переконання генсека НАТО, наразі вкрай важливо не розголошувати подробиці того, що могло б стати "сильною угодою" для України.

Марк Рютте наголосив, що союзникам Києва краще все ж не розкривати всі козирі перед російським диктатором Володимиром Путіним.