Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва — яка мета візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва — яка мета візиту

Володимир Зеленський
Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва — яка мета візиту

3 жовтня новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав з робочим візитом до України. Це перший закордонний візит Рютте на новій посаді.

Головні тези:

  • Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва з робочим візитом, на якому обговорено повноцінне членство України в Альянсі.
  • Україна стала головним питанням у списку пріоритетів Марка Рютте як нового очільника НАТО, підкреслюється необхідність підвищення колективної обороноздатності та захисту цінностей Євроатлантики.
  • Генсек НАТО Марк Рютте визначив Україну як свій пріоритет у майбутньому, співпрацю на шляху до зміцнення державності, демократії та незалежності.
  • Зустріч Марка Рютте з президентом України Володимиром Зеленським підкреслила важливість реалізації домовленостей щодо взаємодії з НАТО, включаючи сферу ППО та оборони.
  • Пріоритети нового генсека НАТО включають стримування та обороноздатність Альянсу, зокрема забезпечення захисту народів, держав і важливих цінностей проекту.

Що відомо про візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва

Як зазначається, новий генеральний секретар НАТО вже провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, це перший закордонний візит Рютте на новій посаді.

Перший візит Марка Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський зазначив, що ключова мета — це повноцінне членство України в Альянсі.

Також обговорили сьогодні План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами. 

Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні, — підсумував Зеленський.

Новий генсек НАТО оголосив Україну своїм пріоритетом

Марк Рютте, який офіційно став новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу. 

Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому. 

Україна. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація, — сказав Рютте.

Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів. Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу. 

Ми повинні витрачати більше. Ми повинні підвищити нашу колективну оборону. Одна річ точно не зміниться. Це ключова місія НАТО: що ми захищаємо наших людей, наші держави і, звичайно, наші цінності, — наголосив Рютте.

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