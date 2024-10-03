Новий генсек НАТО Рютте прибув до Києва — яка мета візиту

3 жовтня новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте приїхав з робочим візитом до України. Це перший закордонний візит Рютте на новій посаді.
Головні тези:
- Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва з робочим візитом, на якому обговорено повноцінне членство України в Альянсі.
- Україна стала головним питанням у списку пріоритетів Марка Рютте як нового очільника НАТО, підкреслюється необхідність підвищення колективної обороноздатності та захисту цінностей Євроатлантики.
- Генсек НАТО Марк Рютте визначив Україну як свій пріоритет у майбутньому, співпрацю на шляху до зміцнення державності, демократії та незалежності.
- Зустріч Марка Рютте з президентом України Володимиром Зеленським підкреслила важливість реалізації домовленостей щодо взаємодії з НАТО, включаючи сферу ППО та оборони.
- Пріоритети нового генсека НАТО включають стримування та обороноздатність Альянсу, зокрема забезпечення захисту народів, держав і важливих цінностей проекту.
Що відомо про візит генсека НАТО Марка Рютте до Києва
Як зазначається, новий генеральний секретар НАТО вже провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі вони провели пресконференцію.
Як відзначив президент України Володимир Зеленський, це перший закордонний візит Рютте на новій посаді.
Володимир Зеленський зазначив, що ключова мета — це повноцінне членство України в Альянсі.
Також обговорили сьогодні План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.
Новий генсек НАТО оголосив Україну своїм пріоритетом
Марк Рютте, який офіційно став новим генеральним секретарем НАТО, заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.
Рютте відзначив, що пріоритети Столтенберга під час його роботи на посту генсека стануть також і його пріоритетами у майбутньому.
Він підкреслив, що Україні "на вершині списку" його пріоритетів. Іншими пріоритетами, за його словами, будуть стримування та оборона Альянсу.
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