Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев — какова цель визита

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с рабочим визитом в Украину. Это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.

Что известно о визите генсека НАТО Марка Рютте в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.

Первый визит Марка Рютте как руководителя НАТО проходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что ключевая цель — это полноценное членство Украины в Альянсе.

Также обсудили сегодня План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями.

Сейчас, перед зимой, важно реализовать все достигнутые договоренности по ПВО, в частности, о том, что говорилось на саммите НАТО в Вашингтоне, — подытожил Зеленский. Поделиться

Новый генсек НАТО объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте, официально ставший новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга в его работе на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация, — сказал Рютте. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.