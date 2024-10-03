Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев — какова цель визита

3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с рабочим визитом в Украину. Это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.
Главные тезисы
- Первый зарубежный визит нового генсека НАТО Марка Рютте в Украину: переговоры с президентом и пресс-конференция.
- Президент Украины отметил, что главная цель - полноценное членство страны в НАТО и выполнение плана победы.
- Новый генсек объявил Украину своим приоритетом и подчеркнул важность ее суверенитета и демократии.
- На вершине списка приоритетов Рютте также стоит сдерживание и оборона Североатлантического союза.
- Центральной миссией НАТО остается защита людей, государств и ценностей, подчеркнул генеральный секретарь.
Что известно о визите генсека НАТО Марка Рютте в Киев
Новый генеральный секретарь НАТО уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи они провели пресс-конференцию.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.
Владимир Зеленский отметил, что ключевая цель — это полноценное членство Украины в Альянсе.
Также обсудили сегодня План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями.
Новый генсек НАТО объявил Украину своим приоритетом
Марк Рютте, официально ставший новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.
Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга в его работе на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.
Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.
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