Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев — какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев — какова цель визита

Владимир Зеленский
Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев — какова цель визита
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3 октября новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с рабочим визитом в Украину. Это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.

Главные тезисы

  • Первый зарубежный визит нового генсека НАТО Марка Рютте в Украину: переговоры с президентом и пресс-конференция.
  • Президент Украины отметил, что главная цель - полноценное членство страны в НАТО и выполнение плана победы.
  • Новый генсек объявил Украину своим приоритетом и подчеркнул важность ее суверенитета и демократии.
  • На вершине списка приоритетов Рютте также стоит сдерживание и оборона Североатлантического союза.
  • Центральной миссией НАТО остается защита людей, государств и ценностей, подчеркнул генеральный секретарь.

Что известно о визите генсека НАТО Марка Рютте в Киев

Новый генеральный секретарь НАТО уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По итогам встречи они провели пресс-конференцию.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, это первый зарубежный визит Рютте в новой должности.

Первый визит Марка Рютте как руководителя НАТО проходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что ключевая цель — это полноценное членство Украины в Альянсе.

Также обсудили сегодня План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями.

Сейчас, перед зимой, важно реализовать все достигнутые договоренности по ПВО, в частности, о том, что говорилось на саммите НАТО в Вашингтоне, — подытожил Зеленский.

Новый генсек НАТО объявил Украину своим приоритетом

Марк Рютте, официально ставший новым генеральным секретарем НАТО, заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

Рютте отметил, что приоритеты Столтенберга в его работе на посту генсека станут также и его приоритетами в будущем.

Украина. Мы должны сделать так, чтобы Украина выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация, — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Украина "на вершине списка" его приоритетов. Другими приоритетами, по его словам, будут сдерживание и оборона Североатлантического союза.

Мы должны тратить больше. Мы должны повысить нашу коллективную оборону. Одно дело точно не изменится. Это ключевая миссия НАТО: что мы защищаем наших людей, наши государства и, конечно, наши ценности, — подчеркнул Рютте.

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