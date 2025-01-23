Це шлях уперед. Рютте підтримав намір Трампа щодо жорстких санкцій проти РФ
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Політика
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Це шлях уперед. Рютте підтримав намір Трампа щодо жорстких санкцій проти РФ

Рютте
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Джерело:  Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримує заяви президента США Дональда Трампа щодо запровадження подальших санкцій проти Росії як частини стратегії, спрямованої на припинення війни в Україні.

Головні тези:

  • Підтримка жорстких санкцій проти РФ Марком Рютте як стратегії для припинення війни в Україні.
  • Глава НАТО спілкує політику Трампа з укладенням угоди та підкреслює важливість створення сильної позиції для України.
  • Трамп вимагає закінчення війни в Україні та готовий до застосування найжорстокіших санкцій проти Росії.

Рютте підтримав введення жорстких санкцій проти РФ

Про це глава Альянсу казав в інтерв’ю під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Рютте зауважив, що погрози Трампа застосувати подальші економічні санкції проти Росії були правильною стратегією, додавши, що «це шлях уперед».

Трамп заявляв, що забезпечить швидке завершення війни в Україні, однак поки не пояснив, як саме. Пізніше у четвер політик має виступити перед аудиторією у Давосі по відеозв’язку.

Відмовившись обговорювати деталі будь-якої майбутньої угоди щодо припинення бойових дій та заявивши, що найкраще зосередитися на тому, аби поставити Київ у якомога сильнішу позицію, Рютте провів зв’язок між війною кремлівського диктатора Володимира Путіна і Китаєм. Він зобразив Пекін частиною «осі» разом із Північною Кореєю, Іраном і Росією.

Це не конфлікт між Росією та Україною або Росією та Європою. Це геополітичне питання через Північну Корею, Китай, Іран, і саме тому нам потрібно укласти хорошу угоду.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Глава НАТО пояснив, що хороша угода означає, «що ви не побачте Путіна, який «дає п’ять» Кім Чен Ину, Сі Цзіньпіну і муллам Ірану».

Трамп поставив Путіну ультиматум

Трамп звернувся до нелегітимного президента Росії через свою соцмережу Truth Social.

Я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 млн життів. Я збираюсь зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше!

Трамп пригрозив Росії, що без угоди щодо закінчення війни в Україні найближчим часом у нього не буде іншого вибору, окрім найжорстокіших санкцій проти Росії.

Якщо ми не укладемо "угоду", то найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами — легким і важким.

Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене! — наголосив Трамп.

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