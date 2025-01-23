У Путіна відреагували на ультиматум Трампа щодо закінчення війни
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У Путіна відреагували на ультиматум Трампа щодо закінчення війни

У Путіна відреагували на ультиматум Трампа щодо закінчення війни
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Джерело:  online.ua

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливість запровадження нових санкцій проти Росії, якщо не буде досягнуто угоди для завершення війни між Росією та Україною. 

Головні тези:

  • У Кремлі не злякалися заяв президента США щодо нових санкцій проти Росії.
  • Путін зазначив, що Росія відкрита до взаємоповажного діалогу зі США, але очікує відповідних сигналів.
  • Трамп проголосив ультиматум щодо закінчення війни в Україні та загрожує Росії жорсткими санкціями.
  • Президент США закликав до укладання угоди для завершення війни та визначив два способи — легкий та важкий.

Путіна нібито не злякали заяви Трампа

Як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, у Кремлі не побачили нічого принципово нового у заявах Трампа.

Він зазначив, що Трампу до вподоби використовувати санкційні механізми, і що під час свого першого президентського терміну той став одним із лідерів США, який найчастіше вдавався до таких дій.

Речник також підкреслив, що Росія залишається “відкритою для рівноправного та взаємоповажного діалогу” зі Сполученими Штатами, подібного до того, який існував під час першого терміну Трампа.

Водночас він пояснив, що для цього Москва очікує відповідних сигналів, яких наразі не було отримано.

Трамп жорстко звернувся до Путіна щодо закінчення війни РФ проти України

Трамп звернувся до нелегітимного президента Росії через свою соцмережу Truth Social.

Я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 000 000 життів. Я збираюсь зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Трамп пригрозив Росії, що без угоди щодо закінчення війни в Україні найближчим часом у нього не буде іншого вибору, окрім найжорстокіших санкцій проти Росії.

Якщо ми не укладемо "угоду", то найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами — легким і важким.

Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене! — наголосив Трамп.

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