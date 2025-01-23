У Путина отреагировали на ультиматум Трампа по окончании войны

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России, если не будет достигнуто соглашение по завершению войны между Россией и Украиной.

Путина якобы не испугали заявления Трампа

Как заявил спикер Путина Дмитрий Песков, в Кремле не увидели ничего принципиально нового в заявлениях Трампа.

Он отметил, что Трампу нравится использовать санкционные механизмы, и что во время своего первого президентского срока тот стал одним из лидеров США, который чаще всего прибегал к таким действиям.

Спикер также подчеркнул, что Россия остается "открытой для равноправного и взаимоуважительного диалога" с Соединенными Штатами, подобно тому, который существовал во время первого срока Трампа.

В то же время он пояснил, что для этого Москва ожидает ответных сигналов, которые пока не были получены.

Трамп жестко обратился к Путину по окончании войны РФ против Украины

Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным. Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней. очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную. войну! Дальше будет только хуже! Дональд Трамп Президент США

Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.

Если мы не заключим "соглашение", то в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участникам. Поделиться

Президент США добавил, что нужно заканчивать войну. Он в очередной раз напомнил, что она бы "никогда не началась", будь он президентом США. Трамп добавил, что закончить войну можно двумя способами — легким и тяжелым.