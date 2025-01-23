У Путина отреагировали на ультиматум Трампа по окончании войны

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России, если не будет достигнуто соглашение по завершению войны между Россией и Украиной.
Главные тезисы
- В Кремле не испугались заявлений президента США о новых санкциях против России.
- Путин отметил, что Россия открыта к взаимоуважительному диалогу с США, но ожидает ответных сигналов.
- Трамп провозгласил ультиматум по окончании войны в Украине и грозит России жесткими санкциями.
- Президент США призвал к заключению соглашения по завершению войны и определил два способа — легкий и тяжелый.
Путина якобы не испугали заявления Трампа
Как заявил спикер Путина Дмитрий Песков, в Кремле не увидели ничего принципиально нового в заявлениях Трампа.
Он отметил, что Трампу нравится использовать санкционные механизмы, и что во время своего первого президентского срока тот стал одним из лидеров США, который чаще всего прибегал к таким действиям.
Спикер также подчеркнул, что Россия остается "открытой для равноправного и взаимоуважительного диалога" с Соединенными Штатами, подобно тому, который существовал во время первого срока Трампа.
В то же время он пояснил, что для этого Москва ожидает ответных сигналов, которые пока не были получены.
Трамп жестко обратился к Путину по окончании войны РФ против Украины
Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.
Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.
Президент США добавил, что нужно заканчивать войну. Он в очередной раз напомнил, что она бы "никогда не началась", будь он президентом США. Трамп добавил, что закончить войну можно двумя способами — легким и тяжелым.
Легкий способ всегда лучше. Пора заключить сделку. Никакая жизнь больше не должна быть потеряна! — подчеркнул Трамп.
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