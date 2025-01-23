Это путь вперед. Рютте поддержал намерение Трампа насчет жестких санкций против РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полностью поддерживает заявления президента США Дональда Трампа по поводу введения дальнейших санкций против России как части стратегии, направленной на прекращение войны в Украине.

Рютте поддержал введение жестких санкций против РФ

Об этом глава Альянса говорил в интервью во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Рютте заметил, что угрозы Трампа применить дальнейшие экономические санкции против России были правильной стратегией, добавив, что «это путь вперед».

Трамп заявлял, что обеспечит скорейшее завершение войны в Украине, однако пока не объяснил, как именно. Позже в четверг политик должен выступить перед аудиторией в Давосе по видеосвязи.

Отказавшись обсуждать детали любого будущего соглашения о прекращении боевых действий и заявив, что лучше сосредоточиться на том, чтобы поставить Киев в сильнейшую позицию, Рютте провел связь между войной кремлевского диктатора Владимира Путина и Китаем. Он изобразил Пекин частью «оси» вместе с Северной Кореей, Ираном и Россией.

Это не конфликт между Россией и Украиной или Россией и Европой. Это геополитический вопрос из-за Северной Кореи, Китая, Ирана, и именно поэтому нам нужно заключить хорошее соглашение. Марк Рютте Генсек НАТО

Глава НАТО пояснил, что хорошее соглашение означает, что «не вы увидите Путина, который «дает пять» Ким Чен Ину, Си Цзиньпину и муллам Ирана».

Трамп поставил Путину ультиматум

Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным. Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 млн жизней. Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже! Поделиться

Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.

Если мы не заключим "соглашение", то в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участникам.

Президент США добавил, что нужно заканчивать войну. Он в очередной раз напомнил, что она бы "никогда не началась", будь он президентом США. Трамп добавил, что закончить войну можно двумя способами — легким и тяжелым.