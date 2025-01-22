Трамп жестко обратился к Путину насчет окончания войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп безапелляционно призвал Россию завершить войну против Украины. Иначе американский президент пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

Продолжение следует только хуже — Трамп требует Путина закончить войну против Украины

Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным. Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней. Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже!

Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.

Если мы не заключим "соглашение", то в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участникам. Поделиться

Скрин сообщения Трампа

Президент США добавил, что нужно заканчивать войну. Он в очередной раз напомнил, что она бы "никогда не началась", если бы он был президентом США.

Легкий способ всегда лучше. Пора заключить сделку. Никакая жизнь больше не должна быть потеряна!, — подчеркнул Трамп.

Для России наступили непростые времена

Немецкий энергетический аналитик Том О'Доннелл обращает внимание, что энергетическая империя российского диктатора Владимира Путина оказалась под тройным ударом, а новый президент США Дональд Трамп вообще может ее "похоронить".

Немецкий аналитик обращает внимание на то, что российский энергетический сектор пережил ряд событий, нанесших ущерб экспорту нефти. Поделиться

Нельзя игнорировать тот факт, что после санкций Штатов ключевые торговые союзники Кремля, а именно Китай и Индия закрыли свои порты для российских танкеров.