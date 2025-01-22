Трамп жестко обратился к Путину насчет окончания войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп безапелляционно призвал Россию завершить войну против Украины. Иначе американский президент пригрозил ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.
Главные тезисы
- Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если не будет достигнуто соглашение по окончанию войны в Украине.
- Аналитики предсказывают возможное ухудшение экономического положения России из-за давления со стороны США.
- Трамп угрожает принять суровые меры против Путина для достижения компромисса по окончанию войны РФ против Украины.
- Для энергетической империи Путина наступили непростые времена, прогнозируют эксперты.
Продолжение следует только хуже — Трамп требует Путина закончить войну против Украины
Трамп обратился к нелегитимному президенту России из-за своей соцсети Truth Social.
Трамп пригрозил России, что без соглашения по окончании войны в Украине в ближайшее время у него не будет другого выбора, кроме жесточайших санкций против России.
Президент США добавил, что нужно заканчивать войну. Он в очередной раз напомнил, что она бы "никогда не началась", если бы он был президентом США.
Легкий способ всегда лучше. Пора заключить сделку. Никакая жизнь больше не должна быть потеряна!, — подчеркнул Трамп.
Для России наступили непростые времена
Немецкий энергетический аналитик Том О'Доннелл обращает внимание, что энергетическая империя российского диктатора Владимира Путина оказалась под тройным ударом, а новый президент США Дональд Трамп вообще может ее "похоронить".
Нельзя игнорировать тот факт, что после санкций Штатов ключевые торговые союзники Кремля, а именно Китай и Индия закрыли свои порты для российских танкеров.
Последние санкции могут сильно навредить Москве, а санкции против российской нефти могут стать ключевым оружием, которое избранный президент Дональд Трамп может использовать как рычаг давления на Владимира Путина.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-