Трамп жорстко звернувся до Путіна щодо закінчення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп безапеляційно закликав Росію завершити війну проти України. Інакше американський президент погрожує ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США.
Головні тези:
- Трамп вимагає від Путіна закінчити війну проти України, загрожуючи новими санкціями.
- Стосунки між США та РФ під загрозою через невирішену ситуацію на Сході України.
- Аналітики вбачають можливість поховати енергетичну імперію Путіна через санкції від США.
- Закриття портів для російських танкерів з боку Китаю та Індії може погіршити економічний стан РФ.
- Трамп готовий вживати жорсткі заходи тиску на Путіна для досягнення угоди щодо війни в Україні.
Далі буде тільки гірше — Трамп вимагає Путіна закінчити війну проти України
Трамп звернувся до нелегітимного президента Росії через свою соцмережу Truth Social.
Трамп пригрозив Росії, що без угоди щодо закінчення війни в Україні найближчим часом у нього не буде іншого вибору, окрім найжорстокіших санкцій проти Росії.
Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами — легким і важким.
Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене! — наголосив Трамп.
Для Росії настали непрості часи
Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.
Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торгівельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.
Останні санкції можуть значно нашкодити Москві, а санкції проти російської нафти можуть стати ключовою зброєю, яку обраний президент Дональд Трамп може використовувати як важіль тиску на Володимира Путіна.
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