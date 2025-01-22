Трамп жорстко звернувся до Путіна щодо закінчення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп безапеляційно закликав Росію завершити війну проти України. Інакше американський президент погрожує ввести нові санкції та мита на весь російський експорт до США.

Далі буде тільки гірше — Трамп вимагає Путіна закінчити війну проти України

Трамп звернувся до нелегітимного президента Росії через свою соцмережу Truth Social.

Я не хочу нашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним. Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 000 000 життів. Я збираюсь зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше!

Трамп пригрозив Росії, що без угоди щодо закінчення війни в Україні найближчим часом у нього не буде іншого вибору, окрім найжорстокіших санкцій проти Росії.

Якщо ми не укладемо "угоду", то найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. Поширити

Скрин допису Трампа

Президент США додав, що треба закінчувати війну. Він вкотре нагадав, що вона б "ніколи не почалася", якби він був президентом США. Трамп додав, що закінчити війну можна двома способами — легким і важким.

Легкий спосіб завжди кращий. Настав час укласти угоду. Жодне життя більше не повинно бути втрачене! — наголосив Трамп.

Для Росії настали непрості часи

Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.

Німецький аналітик звертає увагу на те, що російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти. Поширити

Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торгівельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.