Украина не проигрывает. Генсек НАТО Рютте выступил с мощным заявлением
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Украина не проигрывает. Генсек НАТО Рютте выступил с мощным заявлением

Марк Рютте
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Источник:  Bild

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Украина не проигрывает развязанную Россией преступную войну даже несмотря на то, что оккупационная армия получает медленное продвижение на фронте ценой страшных потерь.

Главные тезисы

  • Украина не проигрывает войну России, несмотря на медленное продвижение оккупационной армии на фронте.
  • Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине оружие для максимальной защиты и инвестировать в оборонную промышленность.
  • Нельзя делать опрометчивых соглашений с РФ и питать напрасные надежды в отношении диктатора Путина.
  • Принципиально важно обеспечить для Украины наилучшее положение для достижения устойчивого мира без российской оккупации.

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Фронт двигается не в том направлении. Но какой ценой? Россияне платят за это 1000-1500 человек каждый день, которые гибнут или получают тяжелые ранения. И все же россияне не достигают своих целей. И наша работа состоит в том, чтобы они их никогда не достигали. Поэтому нет — Украина не проиграет. И мы должны поддержать ее для того, чтобы занять позицию силы, — отметил Рютте.

По его словам, поставки в Украине отдельных систем вооружений остаются вопросами отдельных стран.

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Рютте призвал союзников принципиально предоставлять Украине оружие для максимальной защиты в процессе подготовки к переговорам.

И США — номер один, а Германия — номер два. Мы все стремимся к миру, но представьте что будет, если Украина проиграет эту войну. Тогда у нас был бы мир под российской оккупацией. Это была бы ужасная ситуация. Мы всегда должны уметь защититься от России. Поэтому обяжите политиков и банки наконец-то больше инвестировали в оборонную промышленность. Это очень важно, — подчеркнул Рютте.

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Он также призвал не питать напрасных надежд в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина.

Стоит посмотреть, что произошло в Буче. Поэтому, если мирное соглашение будет достигнуто, оно должно быть устойчивым. Мы должны сделать так, чтобы он никогда больше не оккупировал даже один квадратный километр Украины, — отметил генсек НАТО.

По его словам, для этого необходимо обеспечить Украине пребывание в самом лучшем положении.

И если они однажды хотят договориться о мире, они должны усадить Путина за стол переговоров. Но я не могу вам точно описать, как будут эти переговоры. У меня уже есть идеи, как может выглядеть композиция. Но мы не хотим сделать Путина умнее, чем он есть. Мы откроем из этого маленький секрет. Только конец известен: после этого Путин никогда больше не попробует, подчеркнул Рютте.

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