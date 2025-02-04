И если они однажды хотят договориться о мире, они должны усадить Путина за стол переговоров. Но я не могу вам точно описать, как будут эти переговоры. У меня уже есть идеи, как может выглядеть композиция. Но мы не хотим сделать Путина умнее, чем он есть. Мы откроем из этого маленький секрет. Только конец известен: после этого Путин никогда больше не попробует, подчеркнул Рютте.