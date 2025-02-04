По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Украина не проигрывает развязанную Россией преступную войну даже несмотря на то, что оккупационная армия получает медленное продвижение на фронте ценой страшных потерь.
Главные тезисы
- Украина не проигрывает войну России, несмотря на медленное продвижение оккупационной армии на фронте.
- Генсек НАТО призвал союзников предоставить Украине оружие для максимальной защиты и инвестировать в оборонную промышленность.
- Нельзя делать опрометчивых соглашений с РФ и питать напрасные надежды в отношении диктатора Путина.
- Принципиально важно обеспечить для Украины наилучшее положение для достижения устойчивого мира без российской оккупации.
Генсек НАТО озвучил план действий по подготовке к урегулированию развязанной РФ войны против Украины
По его словам, поставки в Украине отдельных систем вооружений остаются вопросами отдельных стран.
Рютте призвал союзников принципиально предоставлять Украине оружие для максимальной защиты в процессе подготовки к переговорам.
Рютте предостерег от опрометчивого соглашения с РФ
Он также призвал не питать напрасных надежд в отношении кремлевского диктатора Владимира Путина.
По его словам, для этого необходимо обеспечить Украине пребывание в самом лучшем положении.
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