Почему Путин боится переговоров с Украиной — ответ Зеленского

По мнению главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин боится непосредственных переговоров с Украиной, поскольку не хочет признавать свое поражение.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил, что Путин отказывается признавать существование Украины.
- Российский диктатор до сих пор верит, что он воюет с Западом, а не с Украиной.
Зеленский объяснил логику Путина
Глава государства напомнил, что российский диктатор даже не хочет признавать существование Украины, потому и отказывается от контактов с официальным Киевом.
По словам Владимира Зеленского, крайне высокой остается вероятность того, что Путин будет срывать переговоры.
Путин живет в иллюзиях
По мнению Владимира Зеленского, российский диктатор в своей голове "воюет с Америкой и считает, что он побеждает Америку".
Глава государства в очередной раз напомнил миру о том, что переговоры Вашингтона и Москвы о завершении войны без участия Украины это очень опасно.
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