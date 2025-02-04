Почему Путин боится переговоров с Украиной — ответ Зеленского

Зеленский объяснил логику Путина

Он (Путин — ред.) точно будет бояться прямых переговоров с нами. Я думаю, что для него в его голове это его проигрыш, его слабость. Он будет бояться этого, поэтому он будет делать все, чтобы показать эти старые нарративы — что это война Запада и России. Он не может признать, что реально проигрывает Украине. Он не победил Украину, а значит, он проигрывает. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства напомнил, что российский диктатор даже не хочет признавать существование Украины, потому и отказывается от контактов с официальным Киевом.

По словам Владимира Зеленского, крайне высокой остается вероятность того, что Путин будет срывать переговоры.

Когда президент Трамп ему скажет, что Украина должна, мы все вместе должны сидеть за столом переговоров, он будет снова говорить о нелегитимности. Он будет придумывать причины для того, чтобы избежать возможности закончить войну в Украине, с Украиной за столом переговоров. Поделиться

Путин живет в иллюзиях

По мнению Владимира Зеленского, российский диктатор в своей голове "воюет с Америкой и считает, что он побеждает Америку".

Хотя, прежде всего, на поле боя, хоть нам и тяжело, это не так. И реально Украина не дала ему победить себя. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства в очередной раз напомнил миру о том, что переговоры Вашингтона и Москвы о завершении войны без участия Украины это очень опасно.