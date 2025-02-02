Чому Путін боїться переговорів з Україною — відповідь Зеленського
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Політика
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Чому Путін боїться переговорів з Україною — відповідь Зеленського

Офіс Президента України
Зеленський
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На переконання глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться безпосередніх перемовин з Україною, оскільки не хоче визнавати свою поразку.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав, що Путін відмовляється визнавати існування України.
  • Російський диктатор досі вірить, що він воює з Заходом, а не Україною.

Зеленський пояснив логіку Путіна

Він (Путін — ред.) точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього, тому він буде робити все, щоб показати — оці старі його наративи — що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави нагадав, що російський диктатор навіть не хоче визнавати існування України, тому й відмовляється від контактів з офіційним Києвом.

За словами Володимира Зеленського, вкрай високою залишається ймовірність того, що Путін "буде зривати" переговори.

Коли президент Трамп йому скаже, що Україна повинна, ми всі разом повинні сидіти за столом переговорів, він буде знову говорити про нелегітимність. Він буде придумувати причини для того, щоб уникнути можливості закінчити війну в Україні з Україною за столом перемовин.

Путін живе в ілюзіях

На переконання Володимира Зеленського, російський диктатор у своїй голові "воює з Америкою і вважає, що він перемагає Америку".

Хоча насамперед на полі бою, хоч нам і важко, це не так. І реально Україна не дала йому перемогти себе.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре нагадав світу про те, що перемовини Вашингтона та Москви щодо завершення війни без участі України — це дуже небезпечно.

Якщо ми з Трампом проговоримо план наших дій, будемо розуміти, як ця війна може закінчитись, після цього, напевно, він може розмовляти, якщо він хоче, з рускімі і це нормально, — додав Зеленський.

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