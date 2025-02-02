Чому Путін боїться переговорів з Україною — відповідь Зеленського

На переконання глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін боїться безпосередніх перемовин з Україною, оскільки не хоче визнавати свою поразку.
Головні тези:
- Зеленський нагадав, що Путін відмовляється визнавати існування України.
- Російський диктатор досі вірить, що він воює з Заходом, а не Україною.
Зеленський пояснив логіку Путіна
Глава держави нагадав, що російський диктатор навіть не хоче визнавати існування України, тому й відмовляється від контактів з офіційним Києвом.
За словами Володимира Зеленського, вкрай високою залишається ймовірність того, що Путін "буде зривати" переговори.
Путін живе в ілюзіях
На переконання Володимира Зеленського, російський диктатор у своїй голові "воює з Америкою і вважає, що він перемагає Америку".
Глава держави вкотре нагадав світу про те, що перемовини Вашингтона та Москви щодо завершення війни без участі України — це дуже небезпечно.
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