"Будуть махати хвостиком". Путін відреагував на заяви Трампа

Російський диктатор Володимир Путін почав фантазувати, що американський лідер Дональд Трамп незабаром "наведе порядок" у взаєминах із європейськими елітами, які "стануть біля ноги господаря і будуть ніжно махати хвостиком".
Головні тези:
- Путін вдався до очевидних лестощів, коментуючи повернення Трампа у Білий дім.
- Трамп анонсував серйозні переговори з Путіним щодо завершення війни РФ проти України.
Путін почав лестити Трампу
Нелегітимний глава Кремля почав стверджувати, що наразі він спостерігає “якусь метушню (рос. "возня") між європейськими політичними елітами" і Трампом.
Також російський диктатор додав, що з часів колишнього американського лідера Джо Байдена, мовляв, "нічого не змінилося", а європейські політичні еліти раніше нібито "із задоволенням виконували будь-який наказ з боку Вашингтона".
Путін почав вигадувати, що європейські політики "боролися" з Трампом і "втручалися в політичні процеси у США", а після перемоги Трампа нібито "розгубилися".
На переконання диктатора, Байден "ментально їм більше подобався", оскільки новий очільник Білого дому має "інші уявлення про те, що таке добре і що таке погано".
Трамп анонсував переговори з Путіним
За словами американського лідера, він та його адміністрація уже провели "дуже серйозні" дискусії з Росією щодо її війни проти України.
На переконання Дональда Трампа, разом з нелегітимним главою Кремля Путіним вони можуть вжити "значних" заходів для припинення війни, що триває.
Як стверджує президент США, це може статися уже незабаром.
Однак лідер республіканців поки не розповів, хто саме у його команді веде діалог з Кремлем, попри це запевнив, що обидві сторони "вже розмовляють".
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