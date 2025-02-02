"Будуть махати хвостиком". Путін відреагував на заяви Трампа

Російський диктатор Володимир Путін почав фантазувати, що американський лідер Дональд Трамп незабаром "наведе порядок" у взаєминах із європейськими елітами, які "стануть біля ноги господаря і будуть ніжно махати хвостиком".

Путін почав лестити Трампу

Нелегітимний глава Кремля почав стверджувати, що наразі він спостерігає “якусь метушню (рос. "возня") між європейськими політичними елітами" і Трампом.

Також російський диктатор додав, що з часів колишнього американського лідера Джо Байдена, мовляв, "нічого не змінилося", а європейські політичні еліти раніше нібито "із задоволенням виконували будь-який наказ з боку Вашингтона".

Путін почав вигадувати, що європейські політики "боролися" з Трампом і "втручалися в політичні процеси у США", а після перемоги Трампа нібито "розгубилися".

На переконання диктатора, Байден "ментально їм більше подобався", оскільки новий очільник Білого дому має "інші уявлення про те, що таке добре і що таке погано".

Але я вас запевняю: Трамп із його характером, із його наполегливістю наведе там порядок досить швидко. І всі вони — ось побачите, це станеться швидко, скоро — стануть біля ноги господаря і будуть ніжно махати хвостиком. Усе це стане на свої місця. Володимир Путін Російський диктатор

Трамп анонсував переговори з Путіним

За словами американського лідера, він та його адміністрація уже провели "дуже серйозні" дискусії з Росією щодо її війни проти України.

На переконання Дональда Трампа, разом з нелегітимним главою Кремля Путіним вони можуть вжити "значних" заходів для припинення війни, що триває.

Як стверджує президент США, це може статися уже незабаром.

Ми будемо говорити і, я думаю, можливо, зробимо дещо значне. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна не почалася б, якби я був президентом. Дональд Трамп Президент США

Однак лідер республіканців поки не розповів, хто саме у його команді веде діалог з Кремлем, попри це запевнив, що обидві сторони "вже розмовляють".