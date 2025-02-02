Зеленський розкрив правду про масштаби допомоги США для України
Категорія
Політика
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Зеленський розкрив правду про масштаби допомоги США для України

Офіс Президента України
Зеленський
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Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що з близько 177 мільярдів доларів американської військової допомоги Україна отримала 76.

Головні тези:

  • Зеленський заявив про отримання Україною лише частини американської військової допомоги.
  • Україна вдячна за допомогу США, але не отримала все обіцяне.

Україна не отримала всю обіцяну допомогу від США

Я коли чую — і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від США — що Америка дала Україні сотні мільярдів (177, якщо більш точно, така звучала цифра, яку голосував Конгрес, тощо), я як президент воюючої країни вам говорю — ми отримали більше 75. Тобто 100 мільярдів із цих 177 (або навіть 200, говорять деякі люди) ми ніколи не отримували, це важливо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, він вдячний Вашингтону за усю допомогу, адже вона у будь-якому разі масштабна та доленосна, однак це не 200 і навіть не 177 мільярдів.

Окрім того, український лідер прокоментував припинення фінансування гуманітарних програм.

До прикладу, він нагадав про програму у сфері енергетики на 200 мільйонів доларів і програми у сфері медицини, перетину кордону.

Оці 300-400 мільйонів — це те, що отримала держава на ці програми. Ми це закриємо. Я це закрию з європейцями або внутрішнім ресурсом.

Зеленський розкрив логіку Путіна

Глава держави звернув увагу на те, російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною, оскільки не хоче визнавати свою поразку.

Він (Путін — ред.) точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього, тому він буде робити все, щоб показати — оці старі його наративи — що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер також попередив, що Путін "буде зривати" переговори, адже не визнає існування України як суверенної держави.

На цьому тлі Зеленський закликав США у жодному разі не піддаватися на провокації та вимоги РФ.

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