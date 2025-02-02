Зеленський розкрив правду про масштаби допомоги США для України

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що з близько 177 мільярдів доларів американської військової допомоги Україна отримала 76.
Головні тези:
- Зеленський заявив про отримання Україною лише частини американської військової допомоги.
- Україна вдячна за допомогу США, але не отримала все обіцяне.
Україна не отримала всю обіцяну допомогу від США
За словами глави держави, він вдячний Вашингтону за усю допомогу, адже вона у будь-якому разі масштабна та доленосна, однак це не 200 і навіть не 177 мільярдів.
Окрім того, український лідер прокоментував припинення фінансування гуманітарних програм.
До прикладу, він нагадав про програму у сфері енергетики на 200 мільйонів доларів і програми у сфері медицини, перетину кордону.
Зеленський розкрив логіку Путіна
Глава держави звернув увагу на те, російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною, оскільки не хоче визнавати свою поразку.
Український лідер також попередив, що Путін "буде зривати" переговори, адже не визнає існування України як суверенної держави.
На цьому тлі Зеленський закликав США у жодному разі не піддаватися на провокації та вимоги РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-