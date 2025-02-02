Зеленський розкрив правду про масштаби допомоги США для України

Україна не отримала всю обіцяну допомогу від США

Я коли чую — і раніше чув, і сьогодні ми чуємо від США — що Америка дала Україні сотні мільярдів (177, якщо більш точно, така звучала цифра, яку голосував Конгрес, тощо), я як президент воюючої країни вам говорю — ми отримали більше 75. Тобто 100 мільярдів із цих 177 (або навіть 200, говорять деякі люди) ми ніколи не отримували, це важливо. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, він вдячний Вашингтону за усю допомогу, адже вона у будь-якому разі масштабна та доленосна, однак це не 200 і навіть не 177 мільярдів.

Окрім того, український лідер прокоментував припинення фінансування гуманітарних програм.

До прикладу, він нагадав про програму у сфері енергетики на 200 мільйонів доларів і програми у сфері медицини, перетину кордону.

Оці 300-400 мільйонів — це те, що отримала держава на ці програми. Ми це закриємо. Я це закрию з європейцями або внутрішнім ресурсом. Поширити

Зеленський розкрив логіку Путіна

Глава держави звернув увагу на те, російський диктатор Володимир Путін боїться прямих перемовин з Україною, оскільки не хоче визнавати свою поразку.

Він (Путін — ред.) точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього, тому він буде робити все, щоб показати — оці старі його наративи — що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер також попередив, що Путін "буде зривати" переговори, адже не визнає існування України як суверенної держави.