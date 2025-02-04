Мы готовы. ЕС жестко отреагировал на новые угрозы Трампа

Сейчас официальный Брюссель настроен на сотрудничество с командой нового президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, ЕС готов к решительному ответу, если американский лидер начнет реализовывать свои угрозы в адрес блока.
Главные тезисы
- Главная цель Европейского Союза – повышение собственной конкурентоспособности.
- Глава Еврокомиссии раскритиковала новые решения Трампа, создающие потрясения на международном рынке.
ЕС зеркально отреагирует на решение Трампа
С заявлением по этому поводу выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
По ее словам, официальный Брюссель осознает потенциальные вызовы в отношениях с официальным Вашингтоном и готов на них реагировать.
По убеждению фон дер Ляен, высокие тарифы, введенные командой Трампа против Канады и Мексики, "создают ненужные экономические потрясения и стимулируют инфляцию".
Глава Еврокомиссии добавила, что она и члены ее команды планируют сконцентрироваться на крайне важной задаче — улучшению конкурентоспособности Евросоюза.
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