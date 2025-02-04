Мы готовы. ЕС жестко отреагировал на новые угрозы Трампа

Сейчас официальный Брюссель настроен на сотрудничество с командой нового президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, ЕС готов к решительному ответу, если американский лидер начнет реализовывать свои угрозы в адрес блока.

ЕС зеркально отреагирует на решение Трампа

С заявлением по этому поводу выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, официальный Брюссель осознает потенциальные вызовы в отношениях с официальным Вашингтоном и готов на них реагировать.

Европейский Союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский Союз даст решительный ответ. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

По убеждению фон дер Ляен, высокие тарифы, введенные командой Трампа против Канады и Мексики, "создают ненужные экономические потрясения и стимулируют инфляцию".

Мы не видим в этом ничего хорошего. Поэтому для нас является приоритетом — продуктивные дискуссии, к которым ми приобщаемся на ранней стадии. Поделиться

Глава Еврокомиссии добавила, что она и члены ее команды планируют сконцентрироваться на крайне важной задаче — улучшению конкурентоспособности Евросоюза.