Мы готовы. ЕС жестко отреагировал на новые угрозы Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Мы готовы. ЕС жестко отреагировал на новые угрозы Трампа

ЕС
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Источник:  Европейская правда

Сейчас официальный Брюссель настроен на сотрудничество с командой нового президента США Дональда Трампа. Несмотря на это, ЕС готов к решительному ответу, если американский лидер начнет реализовывать свои угрозы в адрес блока.

Главные тезисы

  • Главная цель Европейского Союза – повышение собственной конкурентоспособности.
  • Глава Еврокомиссии раскритиковала новые решения Трампа, создающие потрясения на международном рынке.

ЕС зеркально отреагирует на решение Трампа

С заявлением по этому поводу выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, официальный Брюссель осознает потенциальные вызовы в отношениях с официальным Вашингтоном и готов на них реагировать.

Европейский Союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский Союз даст решительный ответ.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии

По убеждению фон дер Ляен, высокие тарифы, введенные командой Трампа против Канады и Мексики, "создают ненужные экономические потрясения и стимулируют инфляцию".

Мы не видим в этом ничего хорошего. Поэтому для нас является приоритетом — продуктивные дискуссии, к которым ми приобщаемся на ранней стадии.

Глава Еврокомиссии добавила, что она и члены ее команды планируют сконцентрироваться на крайне важной задаче — улучшению конкурентоспособности Евросоюза.

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