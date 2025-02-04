Ми готові. ЄС жорстко відреагував на нові погрози Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ми готові. ЄС жорстко відреагував на нові погрози Трампа

Урсула фон дер
Джерело:  Європейська правда

Наразі офіційний Брюссель налаштований на прагматичну співпрацю з командою нового президента США Дональда Трампа. Попри це, ЄС також готовий до рішучої відповіді, якщо американський лідер почне реалізовувати свої погрози на адресу блоку.

Головні тези:

  • Головна мета Європейського Союзу - підвищення власної конкурентоспроможності.
  • Очільниця Єврокомісії розкритикувала нові рішення Трампа, які створюють потрясіння на міжнародному ринку.

ЄС дзеркально відреагує на рішення Трампа

З заявою з цього приводу виступила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, офіційний Брюссель усвідомлює потенційні виклики у відносинах з офіційним Вашингтоном, і готовий на них реагувати.

Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Очільниця Єврокомісії

На переконання фон дер Ляєн, високі тарифи, які команда Трампа запровадила проти Канади та Мексики, "створюють непотрібні економічні потрясіння і стимулюють інфляцію".

Ми не бачимо в цьому нічого доброго. Тому ми надаємо пріоритет продуктивним дискусіям і долучаємось до них на ранній стадії.

Глава Єврокомісії також додала, що вона та члени її команди планують сконцентруватися на вкрай важливому завдання — поліпшенню конкурентоспроможності Євросоюзу.

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