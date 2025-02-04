Ми готові. ЄС жорстко відреагував на нові погрози Трампа

Наразі офіційний Брюссель налаштований на прагматичну співпрацю з командою нового президента США Дональда Трампа. Попри це, ЄС також готовий до рішучої відповіді, якщо американський лідер почне реалізовувати свої погрози на адресу блоку.
Головні тези:
- Головна мета Європейського Союзу - підвищення власної конкурентоспроможності.
- Очільниця Єврокомісії розкритикувала нові рішення Трампа, які створюють потрясіння на міжнародному ринку.
ЄС дзеркально відреагує на рішення Трампа
З заявою з цього приводу виступила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, офіційний Брюссель усвідомлює потенційні виклики у відносинах з офіційним Вашингтоном, і готовий на них реагувати.
На переконання фон дер Ляєн, високі тарифи, які команда Трампа запровадила проти Канади та Мексики, "створюють непотрібні економічні потрясіння і стимулюють інфляцію".
Глава Єврокомісії також додала, що вона та члени її команди планують сконцентруватися на вкрай важливому завдання — поліпшенню конкурентоспроможності Євросоюзу.
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