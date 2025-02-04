Китай почав мститися США за мита з боку Трампа

Офіційний Пекін почав вводити мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори з боку американського лідера Дональда Трампа.

Торгівельна війна між США та Китаєм набирає оберти

Що важливо розуміти, додаткове 10% мито на всі товари китайського виробництва, що ввозяться у Штати, набрало чинності 3 лютого.

Новий президент США Дональд Трампа багато разів скаржився, що КНР робить вкрай мало для блокування потоку нелегальних наркотиків до Штатів.

На цьому тлі китайський Мінфін офіційно заявив про введення мит у розмірі 15% на американське вугілля та зріджений природний газ (LNG), а також 10% на нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі.

Ба більше, офіційний Пекін наказав розпочати антимонопольне розслідування проти Alphabet Inc. (Google).

Згідно з даними журналістів, до китайського списку "ненадійних компаній" додали PVH Corp (власника брендів, зокрема Calvin Klein) та американську біотехнологічну компанію Illumina.