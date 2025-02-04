Китай почав мститися США за мита з боку Трампа
Категорія
Економіка
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Китай почав мститися США за мита з боку Трампа

Китай і США
Джерело:  Reuters

Офіційний Пекін почав вводити мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори з боку американського лідера Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Під удар КНР потрапили американське вугілля, LNG, нафта та інші товари.
  • Пекін розпочав антимонопольне розслідування проти Alphabet Inc. (Google) та вніс до списку “ненадійних компаній” PVH Corp та Illumina.
  • Китай також вводить експортний контроль на рідкоземельні елементи та метали.

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Що важливо розуміти, додаткове 10% мито на всі товари китайського виробництва, що ввозяться у Штати, набрало чинності 3 лютого.

Новий президент США Дональд Трампа багато разів скаржився, що КНР робить вкрай мало для блокування потоку нелегальних наркотиків до Штатів.

На цьому тлі китайський Мінфін офіційно заявив про введення мит у розмірі 15% на американське вугілля та зріджений природний газ (LNG), а також 10% на нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі.

Ба більше, офіційний Пекін наказав розпочати антимонопольне розслідування проти Alphabet Inc. (Google).

Згідно з даними журналістів, до китайського списку "ненадійних компаній" додали PVH Corp (власника брендів, зокрема Calvin Klein) та американську біотехнологічну компанію Illumina.

Окремо Міністерство комерції та Митна адміністрація Китаю оголосили про введення експортного контролю на деякі рідкоземельні елементи та метали, які мають ключове значення для виробництва високотехнологічних пристроїв і розвитку чистої енергетики.

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