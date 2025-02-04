Китай почав мститися США за мита з боку Трампа

Офіційний Пекін почав вводити мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори з боку американського лідера Дональда Трампа.
Головні тези:
- Під удар КНР потрапили американське вугілля, LNG, нафта та інші товари.
- Пекін розпочав антимонопольне розслідування проти Alphabet Inc. (Google) та вніс до списку “ненадійних компаній” PVH Corp та Illumina.
- Китай також вводить експортний контроль на рідкоземельні елементи та метали.
Торгівельна війна між США та Китаєм набирає оберти
Що важливо розуміти, додаткове 10% мито на всі товари китайського виробництва, що ввозяться у Штати, набрало чинності 3 лютого.
Новий президент США Дональд Трампа багато разів скаржився, що КНР робить вкрай мало для блокування потоку нелегальних наркотиків до Штатів.
На цьому тлі китайський Мінфін офіційно заявив про введення мит у розмірі 15% на американське вугілля та зріджений природний газ (LNG), а також 10% на нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі.
Ба більше, офіційний Пекін наказав розпочати антимонопольне розслідування проти Alphabet Inc. (Google).
Згідно з даними журналістів, до китайського списку "ненадійних компаній" додали PVH Corp (власника брендів, зокрема Calvin Klein) та американську біотехнологічну компанію Illumina.
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