Євросоюз відновив мита на українські яйця та цукор

Євросоюз з 2 липня ввів захисні мита для яєць та цукру з України через перевищення обсягів імпорту.

Українська влада запевняла, що найближчим часом ЄС не вводитме мито на імпорт товарів

Повідомляється, що це відбулося попри твердження українського уряду, що ЄС не має таких планів найближчим часом.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні його задіяли вперше щодо українського вівса.

Нині під його дію потрапили ще два найменування, повідомляє Аgriculture.

Новий механізм запобіжників передбачає, що так зване "екстрене гальмо" для семи сільськогосподарських товарів автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Євросоюз може потрапити у нову залежнійсть від Росії

Відповідно до останніх даних, близько 33% імпорту карбаміду (найдешевша форма азотних добрив — ред) надходить до країн ЄС саме з Росії.

Зазначимо, що минулого року обсяг постачання карбаміду наблизився до рекордного рівня.

Продажі російського природного газу в Європу значно скоротилися з 2022 року. Однак імпорт деяких видів добрив, таких як карбамід, навіть збільшився після повномасштабного вторгнення РФ в Україну — зазначає редакція видання. Поширити

Як йдеться у матеріалі, дешеві добрива допомогли європейським фермерам, але виробникам добрив у регіоні важко конкурувати.