Україна посіла четверте місце у світі за імпортом озброєння

У 2019-2023 роках Україна була найбільшою країною-імпортеркою зброї у Європі. За підсумком чотирьох років Україна посідає четверте місце за імпортом озброєнь у світі.
Головні тези:
- Україна посідає четверте місце у світі за імпортом озброєнь, купуючи близько 5% від загального обсягу світового ринку.
- США та Франція збільшили експорт зброї, у той час як російські постачання знизилися на 53% за останні п'ять років.
- Згідно з даними SIPRI, загальні світові військові витрати у 2023 році сягнули 2443 млрд дол з найбільшим зростанням з 2009 року.
- У першій трійці країн з найбільшими військовими витратами виявилися США, Китай та Росія, зі значним збільшенням витрат у Європі та Азії.
- Росії протягом 2019-2023 років експортувала зброю до лише 12 держав, порівняно з 31 країною у 2019 році, демонструючи втрати ринкової позиції.
Україна купує близько 5% зброї у світі
Доля України у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї становить 4,9%. Перше місце з 9,8% посідає Індія. На другому та третьому місцях Саудівська Аравія та Катар з 8,4% та 7,6% відповідно.
Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
При цьому доля Росії у загальносвітовому об'ємі імпортованої зброї у 2019-2023 роках становила лише 0,2%.
Раніше у SIPRI зазначали, що держави Європи майже подвоїли імпорт основних озброєнь (+94%) у 2019–2023 роках порівняно з періодом 2014-2018 років.
Експорт зброї США та Франції збільшився. Водночас російський експорт зброї впав на 53% між 2014-2018 і 2019-2023 роками.
Скільки світ витрачає на зброю
За підсумками 2023 року загальні світові військові витрати сягнули 2443 млрд дол, збільшившись на 6,8% в реальному вираженні. Це було найбільше річне зростання з 2009 року.
Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах, визначених SIPRI, причому особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.
Зазначається, що Сполучені Штати Америки, Китай і Росія очолили список країн з найбільшими військовими витратами. Водночас країни з першої десятки усі збільшили такі витрати минулого року.
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