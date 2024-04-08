Зброя Перемоги. Made in Ukraine. Укрпошта випустить нову марку — фото
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Зброя Перемоги. Made in Ukraine. Укрпошта випустить нову марку — фото

марка
Джерело:  online.ua

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Зброя Перемоги. Made in Ukraine". Її випустять 13 квітня — у День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Що відомо про нову марку “Зброя Перемоги. Made in Ukraine”

Чому 13 квітня? Ну, в цей день буде 2 свята: два роки з дати початку знищення флоту Росії й потоплення крейсера "Москва", а також це День працівника оборонно-промислового комплексу України

Ігор Смілянський

Ігор Смілянський

Голова “Укрпошти”

Марка “Зброя Перемоги. Made in Ukraine” (фото — t.me/igorsmelyansky)
Марка “Зброя Перемоги. Made in Ukraine” (фото — t.me/igorsmelyansky)

Він розповів, що на марці зобразили безпілотні комплекси Shark та "Лютий", один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон", самохідну артилерійську установку "Богдана", бронеавтомобіль "Козак" та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих втрат противнику.

Смілянський наголосив, що частина цього озброєння виробляється "Укроборонпромом", а частина — приватними компаніями.

Враховуючи специфіку випуску, де і як буде проходити спецпогашення і що ще буде в той день я вам, звісно, завчасно розповісти не можу, проте це обов'язково буде символічно. А відсьогодні ви можете замовити марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні тут: bit.ly/oboronprom. А з 13-15 квітня — придбати у відділеннях "Укрпошти" по всій країні, — додав він.

Марка "Русскій воєнний корабль, іді …!" отримала філателістичний Оскар

Знаменита українська марка було відзначена гран-прі конкурсу, або як його ще називають самі організатори — “філателістичним Оскаром”.

Українська марка на премії “Азіаго” отримала перевагу “за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення”.

Замість традиційного звернення до зброї, сцен боротьби, використання символіки та образів, пов’язаних з війною, на поштовій марці “Русскій воєнний корабль, іді…!” зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися. Рішуче бажання захищати свою країну та «особливе» напуття окупантам талановито втілив автор ескізу Борис Грох, — повідомили в “Укрпошті”.

Марку “Русскій воєнний корабль, іді …!” побачив увесь світ 12 квітня 2022 року. 14 квітня 2022 року у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту — крейсер “Москва”. Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети — заявили влада України і Пентагон.

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