Зброя Перемоги. Made in Ukraine. Укрпошта випустить нову марку — фото

"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Зброя Перемоги. Made in Ukraine". Її випустять 13 квітня — у День працівника оборонно-промислового комплексу України.
Що відомо про нову марку “Зброя Перемоги. Made in Ukraine”
Він розповів, що на марці зобразили безпілотні комплекси Shark та "Лютий", один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон", самохідну артилерійську установку "Богдана", бронеавтомобіль "Козак" та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих втрат противнику.
Смілянський наголосив, що частина цього озброєння виробляється "Укроборонпромом", а частина — приватними компаніями.
Марка "Русскій воєнний корабль, іді …!" отримала філателістичний Оскар
Знаменита українська марка було відзначена гран-прі конкурсу, або як його ще називають самі організатори — “філателістичним Оскаром”.
Українська марка на премії “Азіаго” отримала перевагу “за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення”.
Марку “Русскій воєнний корабль, іді …!” побачив увесь світ 12 квітня 2022 року. 14 квітня 2022 року у Чорному морі затонув флагман російського Чорноморського флоту — крейсер “Москва”. Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети — заявили влада України і Пентагон.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-