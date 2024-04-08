Оружие Победы. Made in Ukraine. Укрпочта выпустит новую марку — фото

Что известно о новой марке Оружие Победы. Made in Ukraine”

Почему 13 апреля? Ну, в этот день будет 2 праздника: два года с даты начала уничтожения флота России и потопления крейсера "Москва", а также День работника оборонно-промышленного комплекса Украины. Игорь Смелянский Глава "Укрпочты"

Марка Оружие Победы. Made in Ukraine” (фото — t.me/igorsmelyansky)

Марка Оружие Победы. Made in Ukraine” (фото — t.me/igorsmelyansky)

Он рассказал, что на марке изобразили беспилотные комплексы Shark и "Февраль", один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон", самоходную артиллерийскую установку "Богдана", бронеавтомобиль "Казак" и морской дрон MAGURA V5, которые каждый день наносят чувствительные потери противнику.

Смелянский подчеркнул, что часть этого вооружения производится "Укроборонпромом", а часть — частными компаниями.

Учитывая специфику выпуска, где и как будет проходить спецпогашение и что еще будет в тот день, я вам, конечно, заранее рассказать не могу, однако это обязательно будет символично. А с сегодняшнего дня вы можете заказать марки и открытки с оружием, производимым в Украине здесь: bit.ly/oboronprom . А с 13-15 апреля — приобрести в отделениях "Укрпочты" по всей стране, — добавил он. Поделиться

Марка "Русский военный корабль, иди…!" получила филателистический Оскар

Знаменитая украинская марка была отмечена гран-при конкурса, или как его еще называют сами организаторы — "филателистическим Оскаром".

Украинская марка на премии "Азиаго" получила преимущество "за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения".

Вместо традиционного обращения к оружию, сценам борьбы, использованию символики и образов, связанных с войной, на почтовой марке "Русский военный корабль, иди…!" изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться. Решительное желание защищать свою страну и особое напутствие оккупантам талантливо воплотил автор эскиза Борис Грох, — сообщили в Укрпочте. Поделиться