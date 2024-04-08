Оружие Победы. Made in Ukraine. Укрпочта выпустит новую марку — фото

"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки "Оружие Победы. Made in Ukraine". Ее выпустят 13 апреля – в День работника оборонно-промышленного комплекса Украины.
Что известно о новой марке Оружие Победы. Made in Ukraine”
Он рассказал, что на марке изобразили беспилотные комплексы Shark и "Февраль", один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон", самоходную артиллерийскую установку "Богдана", бронеавтомобиль "Казак" и морской дрон MAGURA V5, которые каждый день наносят чувствительные потери противнику.
Смелянский подчеркнул, что часть этого вооружения производится "Укроборонпромом", а часть — частными компаниями.
Марка "Русский военный корабль, иди…!" получила филателистический Оскар
Знаменитая украинская марка была отмечена гран-при конкурса, или как его еще называют сами организаторы — "филателистическим Оскаром".
Украинская марка на премии "Азиаго" получила преимущество "за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения".
Марку "Русский военный корабль, иди...!" увидел весь мир 12 апреля 2022 года. 14 апреля 2022 года в Черном море затонул флагман российского Черноморского флота — крейсер "Москва". Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты — заявили власти Украины и Пентагон.
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