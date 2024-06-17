Украина заняла четвертое место в мире по импорту вооружения

В 2019-2023 годах Украина была самой большой страной-импортером оружия в Европе. По итогам четырех лет Украина занимает четвёртое место по импорту вооружений в мире.

Украина покупает около 5% оружия в мире

Доля Украины в общемировом объеме импортируемого оружия составляет 4,9%. Первое место с 9,8% занимает Индия. На втором и третьем местах Саудовская Аравия и Катар с 8,4% и 7,6% соответственно.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI).

При этом доля России в общемировом объеме импортированного оружия в 2019-2023 годах составила всего 0,2%.

Ранее в SIPRI отмечалось, что государства Европы почти удвоили импорт основных вооружений (+94%) в 2019-2023 годах по сравнению с периодом 2014-2018 годов.

Экспорт оружия в США и Франции увеличился. В то же время, российский экспорт оружия упал на 53% между 2014-2018 и 2019-2023 годами.

В последние пять лет падение происходило стремительно, и хотя в 2019 году Россия экспортировала основное количество вооружений в 31 государство, в 2023 году она экспортировала лишь до 12. Поделиться

Сколько мир тратит на оружие

По итогам 2023 года общие мировые военные расходы достигли 2,443 млрд долл., увеличившись на 6,8% в реальном выражении. Это был самый годовой рост с 2009 года.

Впервые с 2009 г. военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем особенно значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия возглавили список стран с самыми большими военными расходами. В то же время, страны с первой десятки все увеличили такие расходы в прошлом году.