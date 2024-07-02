Евросоюз возобновил пошлины на украинские яйца и сахар
Категория
Украина
Дата публикации

Евросоюз возобновил пошлины на украинские яйца и сахар

Яйца и сахар
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Источник:  online.ua

Евросоюз со 2 июля ввел защитные пошлины для яиц и сахара из Украины из-за превышения объемов импорта.

Главные тезисы

  • Новый механизм предохранителей ЕС ограничивает свободную торговлю с Украиной для семи сельскохозяйственных товаров.
  • Евросоюз может стать зависимым от России из-за импорта карбамида, что может иметь последствия в контексте санкций и политической ситуации в мире.
  • Дешевые российские удобрения, в частности карбамид, помогают европейским фермерам, но затрудняют конкуренцию производителям удобрений в регионе.

Украинские власти уверяли, что в ближайшее время ЕС не будет вводить пошлины на импорт товаров

Сообщается, что это произошло, несмотря на утверждение украинского правительства, что у ЕС нет таких планов в ближайшее время.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне его задействовали впервые в отношении украинского овса.

В настоящее время под его действие попали еще два наименования, сообщает Аgriculture.

Новый механизм предохранителей предусматривает, что так называемый "экстренный тормоз" для семи сельскохозяйственных товаров автоматически срабатывает, если объемы импорта достигли среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 по 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонн и 262 652,68 тонн соответственно.

Евросоюз может попасть в новую зависимость от России

Согласно последним данным, около 33% импорта карбамида (самая дешевая форма азотных удобрений — ред) поступает в страны ЕС именно из России.

Отметим, что в прошлом году объем поставок карбамида приблизился к рекордному уровню.

Продажи российского газа в Европу значительно сократились с 2022 года. Однако импорт некоторых видов удобрений, таких как карбамид, даже увеличился после полномасштабного вторжения РФ в Украину, отмечает редакция издания.

Как говорится в материале, дешевые удобрения помогли европейским фермерам, но производителям удобрений в регионе сложно конкурировать.

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