США вводять мита на товари з Мексики, Канади та Китаю — Білий дім

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що 1 лютого США введуть мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.

США вводять мита на товари з трьох країн

За словами Левітт, тарифи на канадські й мексиканські товари становитимуть 25%, а на китайські — 10%: їх США запроваджують "за незаконний фентаніл, який вони видобували та дозволили розповсюджувати у нашій країні, який вбив десятки мільйонів американців".

Це дані обіцянки та дотримані президентом обіцянки, — сказала вона.

Водночас речниця відмовилася розголосити додаткову інформацію, чи поширюватимуться мита на всі товари і чи застосовуватимуть їх щодо імпорту нафти.

Перед брифінгом у Білому домі Reuters інформував з посиланням на джерела, що адміністрація Трампа введе тарифи на канадські й мексиканські товари не 1 лютого, а через місяць — 1 березня. Поширити

Співрозмовники інформаційного агентства уточнюють: рішення очільника Білого дому про запровадження мит можуть передбачати пошук цими країнами виключень для певних категорій товарів.

Водночас джерело підкреслило, що лідер США переглядав тарифні плани з допущенням деяких винятків, однак вони були б "нечисленними й рідкісними".

Reuters зазначає, що оголошення Вашингтоном мит щодо Канади й Мексики може сколихнути фінансові ринки й погіршити відносини між країнами, але 28-денне відтермінування тарифів свідчить про обережніший підхід адміністрації Трампа стосовно цього питання.

Це також виграло б час для переговорів щодо дій Канади та Мексики щодо зупинення потоку нелегальних іммігрантів і наркотиків через кордон США, додають у матеріалі. Поширити

Канада приготувала відповідь на рішення Трампа

Канада підготувала негайну відповідь на випадок, якщо президент США Дональд Трамп введе 25% мита. Оттава не буде бездіяльною.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Якщо президент вирішить запровадити будь-які мита проти Канади, ми готові до відповіді — цілеспрямованої, рішучої, але розумної, негайної відповіді. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він піде вперед, ми теж будемо діяти.

За його словами, уряд Канади відреагував на заяви Трампа про те, що країна нібито не змогла зупинити потік фентанілу (наркотична речовина) до США.

Наш кордон надійний і безпечний. Зараз ми показуємо новій американській адміністрації, що вони мають сильного партнера в Канаді, коли йдеться про підтримання безпеки кордонів, і водночас наголошуємо, що ми не відступимо, що якщо проти Канади буде запроваджено мита, ми відповімо. Поширити

Він запевнив, що заходи у відповідь проти США діятимуть доти, доки 25% мита не буде знято.

Прем'єр також попередив, що найближчими тижнями канадці можуть зіткнутися з "важкими часами", якщо мита набудуть чинності.