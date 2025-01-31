США вводят пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая — Белый дом

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 1 февраля США введут пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.
Главные тезисы
- США вводят 25% пошлины на товары из Мексики, Канады и 10% на товары из Китая из-за распространения незаконного фентанила.
- Канада намерена реагировать на пошлины со стороны США, готова к целенаправленному и решительному ответу.
- Решение США может нести последствия для финансовых рынков и ухудшить отношения между странами.
США вводят пошлины на товары из трех стран
По словам Левитт, тарифы на канадские и мексиканские товары составят 25%, а на китайские — 10%: их США вводят "за незаконный фентанил, который они добывали и позволили распространять в нашей стране, убившем десятки миллионов американцев".
Это данные обещания и соблюденные президентом обещания, — сказала она.
В то же время спикера отказалась огласить дополнительную информацию, будут ли распространяться пошлины на все товары и будут ли их применять для импорта нефти.
Собеседники информационного агентства уточняют: решение главы Белого дома о введении пошлин могут предусматривать поиск этими странами исключений для определенных категорий товаров.
В то же время источник подчеркнул, что лидер США пересматривал тарифные планы с допущением некоторых исключений, однако они были бы "немногочисленны и редки".
Reuters отмечает, что объявление Вашингтоном пошлин по Канаде и Мексике может всколыхнуть финансовые рынки и ухудшить отношения между странами, но 28-дневная отсрочка тарифов свидетельствует об более осторожном подходе администрации Трампа по этому вопросу.
Канада приготовила ответ на решение Трампа
Канада подготовила немедленный ответ на случай, если президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины. Оттава не будет бездейственной.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Если президент решит ввести любые пошлины против Канады, мы готовы к ответу — целенаправленному, решительному, но разумному, немедленному ответу. Это не то, что мы хотим, но если он пойдет вперед, мы тоже будем действовать.
По его словам, правительство Канады отреагировало на заявления Трампа о том, что страна якобы не смогла остановить поток фентанила (наркотическое вещество) в США.
Он заверил, что ответные меры против США будут действовать до тех пор, пока 25% пошлины не будут сняты.
Премьер также предупредил, что в ближайшие недели канадцы могут столкнуться с "трудными временами", если пошлины вступят в силу.
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