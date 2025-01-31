США вводят пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая — Белый дом
Категория
Экономика
Дата публикации

США вводят пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая — Белый дом

США
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Источник:  CNN

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что 1 февраля США введут пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

Главные тезисы

  • США вводят 25% пошлины на товары из Мексики, Канады и 10% на товары из Китая из-за распространения незаконного фентанила.
  • Канада намерена реагировать на пошлины со стороны США, готова к целенаправленному и решительному ответу.
  • Решение США может нести последствия для финансовых рынков и ухудшить отношения между странами.

США вводят пошлины на товары из трех стран

По словам Левитт, тарифы на канадские и мексиканские товары составят 25%, а на китайские — 10%: их США вводят "за незаконный фентанил, который они добывали и позволили распространять в нашей стране, убившем десятки миллионов американцев".

Это данные обещания и соблюденные президентом обещания, — сказала она.

В то же время спикера отказалась огласить дополнительную информацию, будут ли распространяться пошлины на все товары и будут ли их применять для импорта нефти.

Перед брифингом в Белом доме Reuters информировал со ссылкой на источники, что администрация Трампа введет тарифы на канадские и мексиканские товары не 1 февраля, а месяц спустя — 1 марта.

Собеседники информационного агентства уточняют: решение главы Белого дома о введении пошлин могут предусматривать поиск этими странами исключений для определенных категорий товаров.

В то же время источник подчеркнул, что лидер США пересматривал тарифные планы с допущением некоторых исключений, однако они были бы "немногочисленны и редки".

Reuters отмечает, что объявление Вашингтоном пошлин по Канаде и Мексике может всколыхнуть финансовые рынки и ухудшить отношения между странами, но 28-дневная отсрочка тарифов свидетельствует об более осторожном подходе администрации Трампа по этому вопросу.

Это также выиграло бы время для переговоров по действиям Канады и Мексики по остановке потока нелегальных иммигрантов и наркотиков через границу США, добавляют в материале.

Канада приготовила ответ на решение Трампа

Канада подготовила немедленный ответ на случай, если президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины. Оттава не будет бездейственной.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Если президент решит ввести любые пошлины против Канады, мы готовы к ответу — целенаправленному, решительному, но разумному, немедленному ответу. Это не то, что мы хотим, но если он пойдет вперед, мы тоже будем действовать.

По его словам, правительство Канады отреагировало на заявления Трампа о том, что страна якобы не смогла остановить поток фентанила (наркотическое вещество) в США.

Наша граница надежна и безопасна. Сейчас мы показываем новой американской администрации, что у них сильный партнер в Канаде, когда речь идет о поддержании безопасности границ, и одновременно подчеркиваем, что мы не отступим, что если против Канады будут введены пошлины, мы ответим.

Он заверил, что ответные меры против США будут действовать до тех пор, пока 25% пошлины не будут сняты.

Премьер также предупредил, что в ближайшие недели канадцы могут столкнуться с "трудными временами", если пошлины вступят в силу.

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