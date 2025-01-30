Президент США Дональд Трамп поручил расширить в полную мощь Центр управления миграционными операциями на территории военно-морской базы Гуантанамо, где находится тюрьма для худших врагов Америки.

Что известно об отправке нелегальных мигрантов из США в Гуантанамо

Представители Белого дома отмечают, что Трамп отдал приказ главе Минбороны и министру внутренней безопасности о необходимости принятия всех мер по расширению Центра управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо.

Этим я поручаю министру обороны и министру внутренней безопасности принять все необходимые меры для расширения центра управления миграционными операциями на военно-морской станции Гуантанамо до полной мощности, чтобы обеспечить дополнительное место для содержания под стражей иностранцев — уголовников, незаконно находящихся на территории Соединенных Штатов. а также для удовлетворения сопутствующих потребностей в обеспечении соблюдения иммиграционного законодательства, определенных министерством обороны и министерством внутренней безопасности, говорится в приказе Трампа. Поделиться

Дональд Трамп

Кроме этого, там отмечается, что целью распоряжения является прекращение вторжения мигрантов через границу, ликвидация преступных картелей и восстановление суверенитета США.

У нас есть 30 тыс мест в Гуантанамо для содержания наихудших преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу. Некоторые из них настолько плохи, что мы даже не доверяем удерживающим их странам, потому что мы не хотим, чтобы они вернулись, поэтому мы собираемся отправить их в Гуантанамо, — цитируют название Трампа журналисты The New York Times. Поделиться

Президент США не раскрыл детали по реализации этого плана, но отметил, что такой шаг "немедленно удвоит наши возможности".

Он также подчеркнул, что из Гуантанамо "трудно выбраться".

Что известно о военной тюрьме в Гуантанамо