Президент США Дональд Трамп поручил расширить в полную мощь Центр управления миграционными операциями на территории военно-морской базы Гуантанамо, где находится тюрьма для худших врагов Америки.
Главные тезисы
- Трамп приказал расширить тюрьму в Гуантанамо для нелегальных мигрантов, чтобы обеспечить дополнительные места для содержания под стражей иностранцев.
- Тысячи нелегальных мигрантов планируют отправить в Гуантанамо.
- Трамп отметил необходимость прекращения нелегального пересечения границы, ликвидацию преступных картелей и усиление суверенитета США в рамках данного указа.
Что известно об отправке нелегальных мигрантов из США в Гуантанамо
Представители Белого дома отмечают, что Трамп отдал приказ главе Минбороны и министру внутренней безопасности о необходимости принятия всех мер по расширению Центра управления миграционными операциями на военно-морской базе Гуантанамо.
Кроме этого, там отмечается, что целью распоряжения является прекращение вторжения мигрантов через границу, ликвидация преступных картелей и восстановление суверенитета США.
Президент США не раскрыл детали по реализации этого плана, но отметил, что такой шаг "немедленно удвоит наши возможности".
Он также подчеркнул, что из Гуантанамо "трудно выбраться".
Что известно о военной тюрьме в Гуантанамо
Лагерь Гуантанамо — военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, включая лагерь Дельта, лагерь Игуана и лагерь Экс-Рей.
Этот комплекс использовался для содержания пленников, подозреваемых в террористической деятельности. Тюрьма, особенно лагерь Экс-Рей, подверглась жесткой критике как в США, так и за рубежом из-за обвинений в пытках и негуманном обращении с заключенными.
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