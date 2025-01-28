Из Минюста США уволили юристов, которые вели расследование против Трампа

Администрация президента Дональда Трампа 27 января уволила более десяти юристов Министерства юстиции. Они участвовали в расследовании двух уголовных дел, связанных с действующим президентом.

Что известно об увольнении юристов

Решение об увольнении было принято после того, как исполняющий обязанности генерального прокурора Джеймс МакГенри, назначенный Трампом, заявил, что этим юристам "нельзя доверять исполнение повестки дня президента".

Представитель министерства пояснил, что это связано с их участием в расследованиях против Трампа.

В письме об увольнении, МакГенри оправдал свое решение, сославшись на конституционные полномочия Трампа как главы исполнительной власти.

Утратившие свои должности юристы сотрудничали со специальным советником Джеком Смитом. Смит возглавлял два федеральных расследования против Трампа, однако Министерство юстиции прекратило эти дела после избрания Трампа президентом в ноябре. Сам Смит подал в отставку раньше этого месяца. Поделиться

Эти увольнения стали продолжением масштабных кадровых изменений в Министерстве юстиции, ранее коснувшихся почти 20 высокопоставленных должностных лиц ведомства.

Перестановки произошли накануне голосования в Сенате по кандидатуре Пэм Бонди на должность генерального прокурора. Рассмотрение кандидатуры запланировано на среду.

Суд закрыл дело против Трампа после его победы на выборах

Как отмечается, решение базируется на политике Министерства юстиции США, запрещающей судебное преследование действующего президента.

Дело было закрыто без оговорок, однако остается вероятность, что обвинения могут быть повторно выдвинуты после завершения президентского срока Трампа.

Это решение означает прекращение судебного преследования по четырем уголовным обвинениям, касающимся его попыток отменить результаты выборов после поражения от Джо Байдена, а также причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

Ранее в тот же день специальный прокурор Джек Смит объявил о прекращении обоих уголовных производств против Трампа, ссылаясь на ту же политику Министерства юстиции.

Кроме того, Смит обратился в суд с просьбой отозвать его апелляцию по делу о неправомерном обращении Трампа с секретными документами во Флориде.