З Мін’юсту США звільнили юристів, які вели розслідування проти Трампа

Адміністрація президента Дональда Трампа 27 січня звільнила понад десять юристів Міністерства юстиції. Вони брали участь у розслідуванні двох кримінальних справ, пов’язаних із чинним президентом.

Що відомо про звільнення юристів

Рішення про звільнення було ухвалене після того, як виконувач обов’язків генерального прокурора Джеймс МакГенрі, призначений Трампом, заявив, що цим юристам "не можна довіряти виконання порядку денного президента".

Представник Міністерства пояснив, що це пов’язано з їхньою участю у розслідуваннях проти Трампа.

У листі про звільнення, МакГенрі виправдав своє рішення, пославшись на конституційні повноваження Трампа як глави виконавчої влади.

Юристи, які втратили свої посади, співпрацювали зі спеціальним радником Джеком Смітом. Сміт очолював два федеральні розслідування проти Трампа, однак Міністерство юстиції припинило ці справи після обрання Трампа президентом у листопаді. Сам Сміт подав у відставку раніше цього місяця. Поширити

Ці звільнення стали продовженням масштабних кадрових змін у Міністерстві юстиції, які раніше торкнулися майже 20 високопосадовців відомства.

Перестановки відбулися напередодні голосування в Сенаті щодо кандидатури Пем Бонді на посаду генерального прокурора. Розгляд кандидатури заплановано на середу.

Суд закрив справу проти Трампа після його перемоги на виборах

Як зазначається, рішення базується на політиці Міністерства юстиції США, яка забороняє судове переслідування чинного президента.

Справу було закрито без застережень, проте залишається ймовірність, що обвинувачення можуть бути повторно висунуті після завершення президентського терміну Трампа.

Це рішення означає припинення судового переслідування за чотирма кримінальними обвинуваченнями, які стосуються його спроб скасувати результати виборів після поразки від Джо Байдена, а також причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Раніше того ж дня спеціальний прокурор Джек Сміт оголосив про припинення обох кримінальних проваджень проти Трампа, посилаючись на ту ж політику Міністерства юстиції.

Крім того, Сміт звернувся до суду з проханням відкликати його апеляцію у справі про неправомірне поводження Трампа з секретними документами у Флориді.