Чи вийдуть США з НАТО після повернення Трампа — заява президента Фінляндії
Категорія
Політика
Дата публікації

Чи вийдуть США з НАТО після повернення Трампа — заява президента Фінляндії

Стубб
Джерело:  Spiegel

На переконання лідера Фінляндії Александера Стубба, американський лідер Дональд Трамп насправді не планує виводити Сполучені Штати зі складу Альянсу.

Головні тези:

  • Заяви лідера Фінляндії щодо майбутнього НАТО є оптимістичними та спрямованими на зміцнення блоку.
  • Стубб вважає, що Україна може стати членом Альянсу протягом найближчих 4 років.
  •  Трамп заявив, що США підтримають союзників з НАТО у разі початку війни проти них.

США залишаться у складі НАТО

За словами Стубба, він "не сумнівається ні на секунду", що Штати за 4 роки, після закінчення терміну повноважень Дональда Трампа, залишаться членом Альянсу.

Президент Фінляндії звернув увагу на те, що у жодному іншому альянсі США не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку і свої інтереси в Європі.

Повірте, цей розрахунок спрацьовує для США, незалежно від того, наскільки високими є внески інших країн-членів НАТО. Тому я оптимістично налаштований, що через чотири роки наш альянс буде ще сильнішим.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

Окрім того, Стубб озвучив прогноз, що на той час Україна також стане членом НАТО.

Ніколи не знаєш напевно, — додав фінський лідер.

Що Трамп каже про можливий вихід США з НАТО

Ще до повернення у Білий дім лідер республіканців стверджував, що Штати "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі журналіст поцікавився в американського лідера, чи прийдуть Штати під його керівництвом на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу.

Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших.

Окрім того, у Трампа запитали, чи буде Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", той також відповів ствердно.

Так. На 100 відсотків, — наголосив він.

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