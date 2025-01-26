Чи вийдуть США з НАТО після повернення Трампа — заява президента Фінляндії

На переконання лідера Фінляндії Александера Стубба, американський лідер Дональд Трамп насправді не планує виводити Сполучені Штати зі складу Альянсу.
Головні тези:
- Заяви лідера Фінляндії щодо майбутнього НАТО є оптимістичними та спрямованими на зміцнення блоку.
- Стубб вважає, що Україна може стати членом Альянсу протягом найближчих 4 років.
- Трамп заявив, що США підтримають союзників з НАТО у разі початку війни проти них.
США залишаться у складі НАТО
За словами Стубба, він "не сумнівається ні на секунду", що Штати за 4 роки, після закінчення терміну повноважень Дональда Трампа, залишаться членом Альянсу.
Президент Фінляндії звернув увагу на те, що у жодному іншому альянсі США не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку і свої інтереси в Європі.
Окрім того, Стубб озвучив прогноз, що на той час Україна також стане членом НАТО.
Що Трамп каже про можливий вихід США з НАТО
Ще до повернення у Білий дім лідер республіканців стверджував, що Штати "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".
На цьому тлі журналіст поцікавився в американського лідера, чи прийдуть Штати під його керівництвом на допомогу країнам НАТО, якщо зазнають нападу.
Окрім того, у Трампа запитали, чи буде Америка поруч із союзниками, якщо європейські країни "почнуть грати чесно", той також відповів ствердно.
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