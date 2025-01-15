У Трампа заявили про ціну закінчення війни Росії проти України

Сенатор США Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря, заявив 15 січня під час слухань у Сенаті, що для того, аби російсько-українська війна закінчилася, і Україна, і Росія повинні піти на поступки.

У Трампа хочуть поступок Росії та України для закінчення війни

Говорячи про перспективу завершення війни, Рубіо сказав, що "це буде нелегка справа".

Важливо залишатись реалістами: будуть необхідні поступки — і з боку Російської Федерації, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс. Марко Рубіо Сенатор США

Рубіо вважає, що Україна не зможе вигнати російські війська зі своєї території, водночас стверджуючи, що сили Путіна не здатні захопити всю територію України.

Росія у жодному разі не зможе захопити всю Україну. Українці — надто сміливі, вони борються занадто сильно, країна — занадто велика. Цього не станеться. Але також нереалістично вірити у те, що якимось чином країна розміром з Україну… зможе відкинути цих людей (російські війська — ред.) туди, де вони перебували напередодні вторгнення", — сказав Рубіо, додавши, що він погоджується з думкою про те, що "в України закінчуються не гроші, а українці".

За його словами, обидві сторони мають важелі впливу, які вони могли б використати для посилення своїх позицій на можливих майбутніх мирних переговорах.

Він також заявив, що метою нелегітимного президента Росії Володимира Путіна може бути "нав'язування нейтралітету" Україні, відновити сили і повернутись за 4-5 років — а це "не той розвиток подій, якому б надав перевагу будь-хто з нас". Поширити

Рубіо розкритикував чинну адміністрацію США за її ставлення до війни, зокрема, що за Байдена у Сполучених Штатів не було чіткої стратегії щодо війни.

Він підкреслив, що наступна адміністрація США прагнутиме до "сміливої дипломатії" з метою припинення війни Росії в Україні.

Ця війна повинна закінчитися… Це не буде легкою справою, але це вимагатиме сміливої дипломатії, — наголосив Рубіо.

Трамп заганяє Путіна у глухий кут

Нещодавно майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що планує зупинити війну Росії проти України протягом наступних шести місяців, однак фактично це означає дещо інше.

Замисел нового очільника Білого дому розкрив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. На його переконання, шанси повернути території в кордонах 1991 року для України зростають із кожним днем.

Річ у тім, що лідер республіканців заганяє Путіна у кут і де-факто дає йому пів року на виправлення ситуації. Як вважає експерт, Дональд Трамп хоче бути миротворцем, а не створити новий Афганістан, як він каже, критикуючи Байдена.